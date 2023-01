Christian Slater a eu Robin Hood: Prince Of Thieves Flashbacks tout en jouant dans Willow

saule a fait plusieurs apparitions tout au long de sa première saison, l’une étant chrétien slater, qui est apparu dans un épisode en tant qu’associé de Madmartigan de Val Kilmer. Disney + vient de publier un nouveau documentaire retraçant la réalisation de l’épopée fantastique. Avant cela, Slater a parlé au Hollywood Reporter de son temps de tournage de la série fantastique et a discuté de son amour pour la performance de Kilmer dans le film original. Il a également expliqué comment son personnage d’Allagash lui a fait se remémorer son rôle de Will Scarlet dans Kevin Costner. Robin des bois : prince des voleurs. Il a dit:

« D’après ce dont je me souviens, Will Scarlet a composé une chanson en tant que Robin Hood [Kevin Costner] traversait la petite rivière là-bas, et Allagash aime aussi inventer des chansons sur place. Donc, quand je suis arrivé, j’ai été surpris d’apprendre qu’Allagash était un auteur-compositeur, mais nous avons pu intégrer cela dans l’histoire, ce qui m’a amusé. Parfois, ils ne s’y attendaient pas, mais parfois, je livrais simplement les lignes qui étaient écrites, comme une chanson. Cela les a donc surpris, et je suis content qu’ils aient gardé beaucoup de ces choses. »

Continuant à détailler son casting dans la série, il a ajouté :

« J’étais un grand fan du film. Je suis tombé amoureux de Val Kilmer et de son énergie et ce qu’il a apporté au film était tout simplement fantastique. Warwick [Davis] et je suis aussi amis. Nous nous sommes beaucoup croisés dans notre histoire. Nous avons fait une production de Spamalot au Hollywood Bowl il y a environ cinq ans et nous nous sommes éclatés ensemble. Alors quand j’ai entendu parler d’une série Willow, je me suis dit : ‘Oh, c’est intéressant. C’est inattendu. Quelle chose amusante à mettre à jour et à réintroduire. Et quand Jon [Kasdan] commencé à me parler du personnage et de ce qu’il voulait faire, c’était juste un bon choix. »