Christian Nodal et Cazzu ébloui aux Lo Nuestro Awards et levé le doute

in

célébrités

Christian Nodal et Cazzu ont montré tout leur amour sur le tapis rouge des Lo Nuestro Awards et ont par la même occasion suscité une forte rumeur parmi leurs followers.

©GettyChristian Nodal et Cazzu au gala Personnalité de l’année

La 35e édition du Prix ​​Lo Nuestro organisé par TelevisaUnivision pour souligner l’excellence de la musique latine choisie par le public lors d’une cérémonie qui est une tradition depuis 1989, ce qui en fait la plus ancienne récompense en ce sens et où l’on pourrait actuellement voir briller deux artistes qui font certainement du bruit tant pour leur carrière professionnelle que ainsi que leur vie sentimentale : Christian Nodal et Cazzu.

Le couple est arrivé à l’événement entièrement vêtu de noir et sur le tapis rouge, il y avait de claires démonstrations d’affection entre eux, y compris un baiser fougueux du trappeur argentin qui a fait l’objet de commentaires de toutes les personnes présentes. Christian Nodal et Cazzu Ils passeraient un grand moment sentimental, comme le confirme une source proche de ces artistes qui sont ensemble depuis un certain temps.

La question que les fans ont posée

Cazzu est-elle enceinte de Christina Nodal ? Oui, c’est la question qui s’est posée parmi les témoins de l’arrivée du couple au Prix ​​Lo Nuestro car sur chacune des photographies, le Mexicain couvrait le ventre de sa petite amie, ce qui a attiré l’attention du public : « Se pourrait-il que Cazzu soit enceinte ? Il pose beaucoup sa main sur son ventre. »ils ont écrit dans les réseaux en même temps qu’un autre utilisateur terminait : « Comme il se dépêche et s’inquiète pour son ventre, c’est pour ça que je dis qu’il y a un bébé ».

Depuis Les gens en espagnol eu l’occasion de répondre à cette question que les fans de Christian Nodal et Cazzu En interrogeant l’attaché de presse de la chanteuse mexicaine sur cette situation, elle a été catégoriquement niée, bien que le professionnel ait dit qu’ils appréciaient leur amour comme tout le monde peut le voir à chaque fois qu’ils se présentent ensemble.

Par contre il y a quelques jours chrétien nodal était un invité spécial du chanteur espagnol Alexandre Sanz et l’argentin caszu Il l’a accompagné depuis les coulisses et a pris les premières places dans le public avec la mère de sa compagne, Christy Nodal. Ensemble, ils ont passé un moment de rêve tout en célébrant une autre grande réalisation de l’artiste mexicain qui s’est donné beaucoup de plaisir avec son collègue espagnol. Ça va?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?