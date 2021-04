Christian Bale surprend avec la nouvelle bande de Look for Thor

Les photos ont révélé le nouveau look de Balle chrétienne afin de Thor: Amour et tonnerre. Après avoir vu Bale arriver en Australie, où le film est produit, en octobre 2020, les fans ont remarqué Bale sur la plage pendant une pause après le tournage et arborant son nouveau look.

Les dernières photos montrent la star, qui joue le méchant Gorr le dieu-boucher, ils lui montrent la tête rasée quand il atteint la côte. Le look de la tête rasée est susceptible de faciliter le maquillage et les prothèses nécessaires pour transformer Bale en extraterrestre déicide, à la peau blanche laiteuse et aux vrilles de la tête.

Bale affrontera Thor de Chris Hemsworth dans le quatrième film de Marvel Studios nommé d’après le dieu du tonnerre. Hemsworth travaille encore plus dur que jamais pour le nouveau film, ce qui peut refléter la pression pour répéter le succès de Thor: Ragnarok.

« Il y a la même, sinon plus de pression, maintenant pour le faire à nouveau », a déclaré Hemsworth à GQ Australia à propos de la suite de Ragnarok.

Thor: Love and Thunder sera présenté en première le 6 mai 2022.