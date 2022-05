Christian Bale sera-t-il le meilleur méchant de Marvel ?

in

Christian Bale est connu pour apporter une grande intensité à ses personnages, et beaucoup attendent de lui une performance prodigieuse dans Thor : Love and Thunder.

balle chrétienne Il fait partie de ces acteurs qui se donnent à 100% dans chacun de ses rôles. C’est à quel point nous pouvions le voir dans le rôle de Bruce Wayne dans la trilogie des Chevalier de la nuit ou sur bande psychopathe américain comme le brutal Patrick Bateman, pour citer quelques exemples tirés de l’abondante filmographie de ce lauréat du Oscar et le Golden Globe. ¡Kévin Feig et le groupe créatif en charge de Thor : Amour et tonnerre ils ont bien choisi le prochain méchant de la marque !

Dans ce cas, le méchant auquel Thor devra faire face est Casquette Le Dieu Boucher. Lorsque sa mère, sa compagne et ses enfants sont morts, il a pensé que les dieux ne pouvaient pas exister et c’est pourquoi il a été rejeté par sa tribu. Lorsqu’il a appris que les dieux existaient mais n’aidaient pas ceux qui en avaient besoin, comme sa famille mourante, il a juré de tous les tuer et a commencé son chemin de chaos armé de la puissante épée nécroépée ce qui fait de lui une véritable menace pour Dieu du tonnerre.

un méchant très spécial

Taika Waititi est le cinéaste en charge de Thor : Amour et tonnerre et dit à propos du héros de la bande : « Thor essaie juste de comprendre son but, essayant de comprendre exactement qui il est et pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros. Je suppose qu’on pourrait appeler ça une crise de la quarantaine. ». En même temps, il y avait une chance de faire référence à la nouvelle équipe de personnages qui accompagnent le fils d’Odin.

« C’est un petit groupe de héros vraiment cool, vraiment amusant et bizarre, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyria et The Mighty Thor. »soulignant dans cette déclaration la participation de Mighty Thor, le personnage de Natalie Portman brandissant le puissant marteau Mjlonir qui sera reconstruit pour l’occasion. Alors… qu’est-ce que Taika avait à dire sur son méchant ?

Quand ce fut à son tour de parler du rôle de l’acteur dans Homme chauve-souris Quoi Casquette Le Dieu Boucher le réalisateur du film n’a pas hésité : À mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu dans la performance de Christian Bale.. on pourrait croire que Taika Waititi exagère, mais connaître l’acteur chargé de personnifier le méchant de Thor : Amour et tonnerrenous créditons ouvertement cette affirmation.

