Christian Bale révèle Thor: Love and Thunder Cut Scenes avec Peter Dinklage et Jeff Goldblum

Thor : Amour et tonnerre présentera l’introduction MCU de Gorr the God Butcher, joué par l’acteur oscarisé Christian Bale. Alors que Bale est familier avec le genre des super-héros en raison de son interprétation emblématique de Bruce Wayne, Amour et tonnerre marque sa première incursion dans le monde de Marvel. En tant que tel, il semble que Bale n’ait pas reçu le mémo sur le fait de garder les secrets de Marvel à proximité du gilet. Dans une récente interview avec Prensaescenario, Bale a parlé de son expérience de collaboration avec le réalisateur Taika Waititi sur Jhor, ainsi que de travailler avec les co-stars Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson. Bale a déclaré que le casting dans son ensemble avait fait un travail fantastique sur le film, y compris quelques acteurs de retour du MCU qui n’ont pas fini par faire le montage final :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Taïka [Waititi] vraiment créé juste un casting vraiment, vraiment, vraiment bon… Je dois travailler avec Peter Dinklage, ce n’est pas dans le film final, mais je dois travailler avec lui, il est fantastique. Je dois travailler avec Jeff Goldblum, il n’est pas non plus dans le film final. Comme vous le voyez, beaucoup de choses finissent sur le sol de la salle de montage, même si ce sont des choses belles et brillantes. »

Goldblum a fait ses débuts dans le MCU en Thor : Ragnarok en tant que grand maître particulier, un hédoniste qui a régné sur Sakaar avant d’être renversé par son peuple. Le Grand Maître était encore en vie après les événements de Ragnarökdonc une apparition dans Amour et tonnerre n’aurait pas été hors de question s’il était resté dans le film. Quant à Dinklage, l’acteur a joué un rôle clé dans Avengers : guerre à l’infini comme Eitri, le roi des nains sur Nidavellir. Thor cherche Eitri pour forger une nouvelle arme après la destruction de Mjolnir, conduisant à la création de Stormbreaker. On ne sait pas quel rôle d’Eitri dans Amour et tonnerre aurait pu l’être, mais j’espère que les scènes coupées seront incluses dans la sortie Blu-ray du film.





Gorr allait-il tuer le grand maître et Eitri ?

Studios Marvel

Étant donné que Bale a déclaré avoir travaillé avec Dinklage et Goldblum sur Amour et tonnerre, Gorr devait rencontrer le Grand Maître et Eitri à un moment donné au cours de sa quête pour tuer tous les dieux. Bien qu’Eitri ne soit pas vraiment un dieu, le Grand Maître est désigné comme l’un des Anciens de l’Univers, ce qui lui donne une sorte de distinction divine. On ne sait pas ce que Gorr définit spécifiquement comme un « dieu », donc des exceptions pourraient certainement être faites en fonction de la façon dont le tueur galactique se sent un jour donné.

Étant donné qu’Eitri est un fabricant d’armes et que Gorr brandit une mystérieuse épée cosmique, il aurait pu d’abord se rendre à Eitri pour voir si le nain pouvait en faire une arme meurtrière avant de découvrir sa propre lame. Ou, Gorr voulait peut-être tuer quelqu’un avec qui Thor avait déjà interagi, alors Eitri faisait partie de sa liste de succès. En tout, il y a beaucoup de possibilités pour lesquelles Gorr voudrait trouver Eitri et le Grand Maître, mais ils ne seront pas montrés dans Amour et Tonnerre. Heureusement, le quatrième film de la Thor La franchise a une pléthore d’autres personnages passionnants et d’acteurs MCU de retour pour compenser l’abandon de Dinklage et Goldblum.