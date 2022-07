Christian Bale rejoindrait un projet Star Wars

in

guerres des étoiles

Christian Bale est l’un des grands acteurs de sa génération et actuellement un excellent ajout au MCU qui pourrait également se rendre à Star Wars. Attention!

© Gettyballe chrétienne

balle chrétienne est au centre de la scène grâce à sa participation à Thor : Amour et tonnerre, où il donne vie à Gorr The God Butcher, un personnage qui a perdu tout ce qu’il aimait sur une planète désertique et a juré de tuer tous les dieux pour se venger avec l’épée Necrosword. Il est l’un des grands méchants de la Univers cinématographique Marvel!

Ce n’est pas la première grande participation de balle chrétienne dans une grande franchise. Autrefois, il jouait Homme chauve-souris dans la trilogie Dark Knight réalisée par le talentueux Christophe Nolan. Il faisait également partie d’une entrée dans la saga terminateur où il personnifiait John Connor, le leader de la résistance humaine contre les machines. Chaque fois que le scénario lui plaira, cet acteur rejoindra le projet qui le convoque.

Christian Bale à Star Wars ?

À présent Robot effrayant géant Il a rapporté que balle chrétienne serait prêt à faire ses débuts dans guerres des étoiles donner vie à Starkiller, le protagoniste des jeux vidéo La Force déchaînée et un vrai favori des fans parmi les fans qui voulaient depuis longtemps voir ce personnage en action réelle. Il semble que lucasfilm elle est prête à leur donner ce qu’ils demandent.

Garen Malek est le nom de ce personnage que Dark Vador prit comme apprenti lorsqu’il découvrit que le jeune homme était sensible à La Force. Marek est né sur la planète Wookiee Kashyyyk après la fin de la guerre des clones. Lorsque le Seigneur Sith l’a trouvé, il l’a emmené pour révéler les secrets du côté obscur et faire de lui un puissant allié dont même l’empereur Palpatine n’avait aucune connaissance.

Ce personnage faisait partie de Univers élargi Quoi lucasfilm laissé de côté une fois que Disney a acheté la société de production. De nombreux fans de ces bandes dessinées et jeux vidéo qui ont cessé de faire partie du canon à cette époque sont sûrement satisfaits de cette nouvelle et de la perspective que certains personnages de jeux vidéo antérieurs à l’époque de La maison de la souris seront pris en compte dans de nouveaux projets.

L’histoire de Garen Malek est l’excuse parfaite pour Hayden Christensen revêtez à nouveau l’armure sombre de Dark Vador et retournez dans le monde de guerres des étoiles après sa participation à la série de Disney+, Obi Wan Kenobioù nous avons vu le Seigneur Sith affronter son ancien mentor et ami dans une bataille que le Maître Jedi a finalement réussi à mener grâce à sa persévérance et son amour pour les enfants Skywalker.

