Christian Bale jouerait à nouveau Batman, mais seulement avec Christopher Nolan à la barre

Christian Bale a déjà un impact important sur le MCU en tant que Gorr the God Butcher dans Thor : Amour et tonnerre, avec des premières critiques élogieuses sur la représentation par l’acteur du dernier méchant de Marvel. Quand il s’agit de revenir à son ancien rôle de bande dessinée de Batman, l’acteur est plus que disposé à le faire, mais seulement si Christopher Nolan dirigeait le film.

Cela fait maintenant une décennie que Chris Nolan et Christian Bale ont apporté leur Trilogie du chevalier noir à sa fin, et même si de nombreux acteurs sont revenus à leurs rôles précédents dans la bande dessinée, tels que Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et le prochain retour de Batman de Michael Keaton pour Le flash et Fille chauve-souris films, Christian Bale a discuté de ses exigences spécifiques pour enfiler à nouveau le Batsuit avec Screen Rant. Il a dit:

« Non. Personne ne m’en a jamais parlé. Personne n’en a parlé. […] Parfois, les gens me disent : « Oh, j’ai entendu dire qu’on t’avait approché et qu’on t’avait offert tout ça. Et je me dis : « C’est nouveau pour moi. Personne n’a jamais dit ça. » J’avais un pacte avec Chris Nolan. Nous avons dit : « Hé, écoutez. Faisons trois films, si nous avons la chance de pouvoir le faire. Et puis partons. Ne nous attardons pas trop longtemps. » Dans mon esprit, ce serait quelque chose si Chris Nolan se disait un jour : « Tu sais quoi, j’ai une autre histoire à raconter. » Et s’il voulait raconter cette histoire avec moi, je serais de la partie.

Christian Bale pourrait-il revenir en tant que Gorr dans un futur film?

Bien qu’il soit de tradition que le méchant obtienne sa récompense dans les films Marvel, Gorr le dieu boucher a déjà été considéré comme le méchant le plus sympathique à avoir honoré le MCU. Dans cet esprit, le redoutable ennemi pourrait-il être racheté en Thor : Amour et tonnerre et potentiellement revenir à l’avenir. En s’exprimant lors de la première du film, Bale a semblé laisser entendre que cela pourrait bien être le cas.

Parlant de la « danse » que lui et le réalisateur Taika Waititi avaient initialement prévu d’inclure dans le film, il a poursuivi en disant que cela pourrait être « quelque chose qu’ils feront dans le prochain film ». Bien que cela puisse facilement être une remarque jetable, il y avait beaucoup de fans qui l’ont compris, et pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation ou démenti d’une manière ou d’une autre à propos de l’avenir de Gorr, bien que tout puisse s’expliquer lorsque le sorties de films la semaine prochaine.





Jusqu’à présent, Christian Bale n’est qu’une des raisons pour lesquelles Thor : Amour et tonnerre obtient de très bonnes premières critiques, mais ce MCU semble être l’une des pièces les plus ensemble à venir de Marvel Studios depuis longtemps, toutes les personnes impliquées jouant apparemment parfaitement leur rôle, de Chris Hemsworth dans le rôle titre au retour de Natalie Portman à la franchise en tant que Jane Foster / The Mighty Thor. Comment Thor : Amour et tonnerre n’a pas encore été vu au box-office, mais beaucoup s’attendent à ce que le film devienne potentiellement le premier film de Marvel à 1 milliard de dollars de l’année.