Christian Bale jouera dans le film d’horreur « The Pale Blue Eye »

Christian Bale connaît une 2021 chargée, l’acteur connu pour avoir joué Batman dans la trilogie Christopher Nolan est en cours de tournage « Thor: l’amour et le tonnerre » pour merveille et maintenant il a été confirmé que Il jouera dans le film Netflix « The Pale Blue Eye ».

« Christian Bale + thriller d’horreur gothique à venir sur Netflix, Bale fera équipe avec le réalisateur de » HOSTILES « Scott Cooper pour » The Pale Blue Eye « . Bale joue un détective enquêtant sur une série de meurtres dans une académie militaire en 1830, avec l’aide d’un jeune homme connu plus tard sous le nom d’Edgar Allan Pie « , a écrit @NetflixFilm.

Selon la date limite, Cooper a voulu faire cette cassette «depuis plus d’une décennie». Le film sera une adaptation du roman de Louis Bayard. Bale produit le film aux côtés de John Lesher et Tyler Thompson.

Le film devrait commencer la production à l’automne, une fois que Bale aura terminé « Thor: l’amour et le tonnerre » et la bande sans titre de Russell. Cela marquera une troisième collaboration entre Cooper et Bale, qui ont également réalisé « Out of the Furnace » et « Hostiles » ensemble.

« Thor: l’amour et le tonnerre » devrait sortir en salles le 6 mai 2022. « L’oeil bleu pâle » de Netflix Il n’a pas encore de date de sortie.