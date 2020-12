Christian Bale joue Gorr the God Butcher dans ‘Thor: Love and Thunder’

Le rôle exact de Christian Bale dans Thor: l’amour et le tonnerre a été révélé: il jouera Gorr the God Butcher.

Il a été révélé plus tôt cette année que Christian Bale avait rejoint le casting et qu’il serait le méchant du film, mais nous ne savions pas jusqu’à présent qui serait ce personnage. Gorr the God Butcher est un personnage complexe, celui qui, dans les bandes dessinées de Thor, a entrepris de tuer tous les dieux après avoir tragiquement perdu sa propre famille, un événement qui l’a convaincu que les dieux ne méritaient pas de vivre s’ils pouvaient laisser de telles choses. se produire. Cela le mettra sûrement en conflit direct avec Thor, un dieu, et Jane, qui exerce le pouvoir d’un dieu.

Étant donné que Thor: l’amour et le tonnerre adapte déjà l’histoire féminine de Thor, l’ajout de Gorr the God Butcher (joué par Christian Bale !!) me rend plus qu’excité de voir ce film et de découvrir comment l’histoire se déroule.

Thor: l’amour et le tonnerre arrive le 11 février 2022.