Christian Bale fête ses 48 ans : les 3 glorieuses performances de l’acteur et où les voir

célébrités

Christian Bale est l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération et nous a offert de belles performances dans le cinéma contemporain. On se souvient de 3 de ses meilleures performances !

©IMDBChristian Bale comme Batman

Il fête aujourd’hui ses 48 ans balle chrétienne, l’un des grands talents de l’industrie hollywoodienne, qui a su conquérir les publics du monde entier à force de belles performances tout au long d’une carrière pleine de moments forts. L’interprète a un style méthodique, il rentre à fond dans ses personnages et est exigeant à 100% avec ceux qui l’accompagnent dans les différents projets qu’il choisit.

Le rôle le plus populaire de cet acteur étonnant est peut-être Homme chauve-sourisdans la trilogie Dark Knight, réalisé par un autre talent hollywoodien : le réalisateur Christophe Nolan. La vérité est que la course balle chrétienne Il y a beaucoup de moments marquants où l’on a pu voir un interprète engagé dans un travail sérieux qui éblouit ceux qui savent apprécier le bon cinéma.

+ Grands rôles de Christian Bale et où les voir

3. Psycho américain

Patrick Batman Il est un exemple clair du yuppie de New York et sa vie ne semble pas le stimuler beaucoup jusqu’à ce qu’il se découvre un goût vorace pour le sang. Puis tout bascule : Patrick devient un tueur en série et personne ne le soupçonne à cause de son statut social. 100% narcissique, ce personnage désagréable vit conscient de son corps, de la façon dont les autres le perçoivent et de ces petits détails où il peut mettre en valeur sa position. Vous pouvez voir ce titre sur Amazon Prime et Movistar Play.

2.Le combattant

Dicky Eklund (Christian Bale), un boxeur conflictuel mais talentueux, tente de se racheter en entraînant son jeune frère. Il avait été la fierté de sa ville natale pour une fois en renversant le champion du monde Sugar Ray Leonard; mais vinrent ensuite les moments difficiles où il sombra dans un dangereux mélange de drogue et de crime. Pendant ce temps, son frère Micky Ward (Mark Wahlberg) Il est devenu une promesse de boxe. Vous pouvez profiter de ce titre sur Prime Video et Mubi.

1.Le chevalier noir

Bruce Wayne savoir quelle est la limite Homme chauve-souris lorsqu’il fait face à la joker, un criminel qui est la personnification vivante du chaos et parvient à rendre fou tout Gotham City par ses actions. Avec l’aide du commissaire Gordon et du procureur de district Harvey Dent, l’homme chauve-souris fera face à cette menace, mais cette décision aura de graves conséquences pour ceux qui croiseront le chemin du clown. Disponible sur HBO Max et Movistar Play.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂