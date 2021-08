Christian Bale est un prédicateur de contrebande de drogue dans l’Église de la vie dangereuse

Christian Bale vient de décrocher un rôle principal en tant que prédicateur de trafic de drogue dans le prochain film de New Regency L’Église de la vie dangereuse. Adaptation d’un article de Vanity Fair de David Kushner, le film est le prochain grand projet de Bale après que l’acteur a récemment terminé le tournage d’un prochain film de David O. Russell à New Regency. Le scénario est écrit par Charles Randolph (Bombe), qui a déjà co-écrit le film Bale Le grand court.

Dans L’Église de la vie dangereuse, Christian Bale joue John Lee Bishop, un homme qui est sorti d’une enfance troublée pour devenir pasteur de l’église Living Hope dans l’Oregon. Il est décrit comme un « showman naturel » qui ferait des choses comme amener des animaux exotiques à l’église pour un sermon sur l’arche de Noé, bien que cela se soit presque soldé par un désastre lorsqu’il a failli être mutilé par un tigre du Bengale.

Son travail à l’église lui a apporté une grande richesse, mais son étoile a commencé à tomber lorsque le prédicateur marié a été surpris en train d’avoir une liaison avec un employé de l’église. Bishop a également fini par se tourner vers la drogue après les luttes de son fils contre la dépendance à la méthamphétamine et à l’héroïne dans le but de mieux comprendre leur pouvoir sur lui. Une chose en a entraîné une autre et Bishop a finalement commencé à faire de la contrebande de drogue pour un cartel mexicain. Il a été rattrapé après 20 courses et condamné à cinq ans derrière les barreaux.

Un directeur n’a pas encore été nommé pour L’Église de la vie dangereuse. En plus de jouer, Bale produit également avec New Regency. Ellen Goldsmith Vein et Eric Robinson de The Gotham Group sont également producteurs. Randolph et Kushner sont producteurs exécutifs avec Margaret Riley.

Toujours occupé, Bale a récemment terminé le tournage d’un film de David O. Russell dans le cadre d’un casting aux côtés d’autres stars telles que Margot Robbie, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldana, Mike Myers et Anya Taylor-Joy. Il a également enveloppé la suite de super-héros Thor : Amour et Tonnerre ce qui l’amènera dans le MCU en tant que méchant Gorr le dieu boucher. Ces dernières années, le Chevalier noir star a impressionné par des performances dans des films comme Vice et Ford contre Ferrari.

Récemment, il a été annoncé que Bale jouerait dans le prochain film Netflix de Scott Cooper. L’oeil bleu pâle. Il mettra en vedette Bale en tant que détective vétéran enquêtant sur une série de meurtres avec l’aide d’un jeune Edgar Allan Poe (Harry Melling, Harry Potter). Cooper, qui a également travaillé avec Bale sur Sorti du four et Hostiles, a expliqué pourquoi il voulait ramener Bale pour une autre collaboration avec le projet.

« Je veux faire des films qui me poussent dans un espace différent, peut-être inconfortable, mais je suis heureux que Christian vienne avec moi », a déclaré Cooper à Deadline. « Je voulais faire ça depuis plus d’une décennie et heureusement pour moi, Christian a parfaitement vieilli dans le personnage principal. Il était beaucoup trop jeune quand j’ai pensé à faire ça pour la première fois. Les films sont censés se produire au bon moment. Christian est toujours très demandé, mais pouvoir le faire avec lui sera une telle joie pour moi. »

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour L’Église de la vie dangereuse en ce moment. On ne sait pas non plus quand le tournage commencera. Cette nouvelle nous vient de Deadline.