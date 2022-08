Christian Bale est un détective gothique dans le premier regard sur The Pale Blue Eye de Netflix

Nous avons maintenant notre premier regard sur Christian Bale, lauréat d’un Oscar, dans le prochain thriller policier gothique de Netflix, L’oeil bleu pâle. Publiée avec l’aimable autorisation de Netflix, l’image montre Bale arborant une longue barbe hirsute et un haut-de-forme court alors qu’il se fraye un chemin à travers une forêt étrange dans ce qui est certainement l’une des images gothiques les plus classiques que nous ayons vues depuis un certain temps. Vous pouvez consulter la nouvelle image de L’oeil bleu pâle dessous.

Netflix

Adapté du roman du même nom de Louis Bayard en 2006, L’oeil bleu pâle devrait suivre la même intrigue que le roman source et laisser tomber le public jusqu’en 1830. À la West Point Academy, le corps d’un jeune cadet est découvert se balançant à une corde dans un suicide apparent. Mais le lendemain matin, quelque chose d’horrible s’est produit. Quelqu’un est entré par effraction dans la pièce où le corps a été déposé et a retiré le cœur. À court de réponses et désespérée d’éviter toute publicité négative, l’Académie fait appel aux services d’un ancien détective de la police de New York et désormais civil local, Augustus ‘Gus’ Landor, interprété par Christian Bale.

FILM VIDÉO DU JOUR

Désormais veuf agité, Landor accepte de sortir de sa retraite pour s’occuper de l’affaire. Le véritable rebondissement survient lorsque Landor s’associe à un jeune cadet de l’académie, qui se trouve être le véritable écrivain et poète légendaire Edgar Allan Poe, joué par Harry Potter et Le pari de la reine vedette Harry Melling.

L’oeil bleu pâle met également en vedette Gillian Anderson (La Couronne), Lucy Boyton (Rhapsodie bohémienne), Charlotte Gainsbourg (Antéchrist), Toby Jones (Première vache), Harry Lawtey (Industrie), Simon McBurney (Carnaval Row), Timothée Spall (M. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Le jeu de Molly), Brennan Cook (Rencontre), Gédéon Glick (Merveilleuse Mme Maisel), Fred Hechinger (Le Lotus Blanc), Matt Helm (Tragédie de Macbeth), Steven Maier (Le complot contre l’Amérique), Charlie Tahan (Ozark) et Robert Duval (Le juge).





L’oeil bleu pâle Atterrira sur Netflix en 2023

Netflix

L’oeil bleu pâle est la dernière offre de l’écrivain et réalisateur Scott Cooper, qui souhaite porter à l’écran le roman de Louis Bayard de 2006 depuis plus d’une décennie. Cooper est surtout connu pour Coeur fou avec Jeff Bridges, Messe noire avec Johnny Depp, et la récente sortie d’horreur Bois. Le cinéaste retrouvera Sorti du four et Hostiles star Christian Bale pour L’oeil bleu pâleavec Bale également à bord en tant que producteur aux côtés de son rôle principal.

L’oeil bleu pâle aura une sortie en salles limitée le 23 décembre 2022, avant d’être diffusé sur Netflix le 6 janvier 2023.

L’oeil bleu pâle n’est qu’un projet intrigant à l’horizon de Christian Bale, avec la star de Le Chevalier Noir en raison de figurer aux côtés de ses collègues A-listers Margot Robbie et John David Washington dans le réalisateur David O. Russell Amsterdamqui trouve le trio comme trois amis – un médecin, une infirmière et un avocat – qui deviennent les principaux suspects d’un meurtre dans les années 1930. Amsterdam est prévu pour être publié aux États-Unis le 7 octobre 2022 par 20th Century Studios.