Christian Bale dit que c’était un plaisir d’avoir travaillé avec Heath Ledger sur The Dark Knight

L’un des plus grands triomphes et tragédies de Christopher Nolan Le Chevalier Noir était la performance oscarisée de Heath Ledger en tant que Joker. Alors que la mort prématurée de Ledger a fait de la performance l’un de ses derniers rôles à l’écran, il n’a jamais été nié que Ledger était un acteur du plus haut calibre, et où sa carrière aurait pu le mener est quelque chose qui n’a malheureusement jamais été connu. Christian Bale s’est récemment rappelé avoir travaillé avec Ledger sur le film, racontant GQ:





«Heath Ledger, oh mon Dieu, quelle performance. Quel plaisir d’avoir pu travailler avec lui, et juste de le voir et à quel point il s’est investi dans le Joker. Et je le regardais dire : ‘Ouais, c’est absolument fantastique. Avons-nous des ennuis ici ? Quand Chris [Nolan] et je me suis d’abord assis, on s’est dit, le problème avec Batman c’est que les méchants sont toujours plus intéressants, non ? Et donc Batman, en fait, il est très proche d’être lui-même un méchant. Donc, ne le laissons jamais devenir ennuyeux en comparaison, et malheureusement j’étais assis là à dire: « Je me sens un peu ennuyeux en comparaison parce que Heath est en train de tuer ça. » Mais je suis tellement fier de ce film, je l’adore, The Dark Knight est absolument extraordinaire, et ce fut un tel plaisir d’avoir pu travailler avec Heath.





Heath Ledger est l’une des nombreuses stars à s’approprier le Joker

Certains personnages peuvent être joués à l’écran par un acteur, et ce rôle est ruiné pour quiconque tente de le reprendre. Cela a été le cas de nombreux méchants de films tels que Freddy Krueger, mais en ce qui concerne le Joker, il n’y a jamais eu un acteur en particulier qui ait défini le rôle, ce qui a été prouvé par Ledger puis par Joaquin Phoenix.

Quand Jack Nicholson est devenu la première personne à jouer au Joker en 1989 Homme chauve-souris, son style de bande dessinée exagéré semblait être l’incarnation parfaite du Clown Prince of Crime. Cela a vu une énorme vague de négativité de la part des fans lorsqu’il a été annoncé que Heath Ledger jouerait le rôle dans le deuxième film de Chris Nolan. Chevalier noir trilogie, mais ces opposants ont été rapidement réduits au silence alors que Ledger exposait son stand à l’ouverture de Le Chevalier Noir. Avec une approche plus fondée du personnage, qui est venu avec une joie malveillante qui a si bien fonctionné dans la version plus granuleuse et plus sale de Gotham, Ledger a apporté une réalité au personnage qui avait été absent de l’itération de Tim Burton avec Nicholson.

Maintenant, bien sûr, il y a de plus en plus de nouveaux Jokers à considérer. Jared Leto Escouade suicide Joker a reçu une mauvaise réputation et aurait pu être différent, comme on l’a brièvement vu dans la Justice League de Zack SnyderJoaquin Phoenix a apporté une itération complètement réelle à l’écran dans le film à 1 milliard de dollars Jokerqui obtient maintenant une suite qui verra Phoenix être le premier acteur à jouer deux rôles de Joker, et bien sûr, Barry Keoghan devrait être considéré comme le Joker dans la suite du film dirigé par Robert Pattinson Le Batman.