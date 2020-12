Christian Bale a perdu son sang-froid sur le tournage d’un film «  Terminator  »

Christian Bale est un acteur primé qui a joué dans plusieurs films à succès. De nombreux fans le connaissent comme Batman de Christopher Nolan’s Chevalier noir trilogie. De plus, Bale est presque devenu le visage de James Bond mais a refusé le rôle par désintérêt. Mais Bale est connu pour plus que ses rôles. Sur le plateau pour Salut Terminator, Bale a tristement perdu son sang-froid.

Sibi Blazic et Christian Bale arrivent à la première du film Warner Bros. Salut Terminator. | Mark Ralston / AFP via Getty Images

Christian Bale s’engage dans ses rôles

Bale a commencé à jouer quand il était enfant. Il a décroché un rôle dans le film de Steven Spielberg Empire du Soleil, et sa performance lui a valu un Young Artist Award. Dans les années 90, il a joué dans la comédie musicale Disney Actualités.

En vieillissant, Bale a acquis une reconnaissance pour ses rôles dans des films populaires, tels que Psycho américain. Les fans de DC Comics se souviennent probablement de lui Chevalier noir trilogie, où il est devenu le visage du super-héros emblématique, Batman. Bale a également joué John Carter dans Salut Terminator.

Bale est connu pour vraiment entrer dans ses rôles. Son dévouement à l’artisanat l’a amené à aller aux extrêmes pour changer de corps. Par exemple, l’acteur a déjà perdu plus de 50 livres pour son rôle dans Le machiniste. En préparation pour Vice, Bale a gagné environ 40 livres. Il s’est également rasé la tête et a blanchi ses sourcils.

Christian Bale a fait une diatribe sur le tournage de ‘Terminator Salvation’

Filmer est souvent une expérience stressante avec toutes les pièces en mouvement de la distribution et de l’équipe. Et comme Bale a tendance à être très sérieux au sujet de ses performances, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu de la tension lorsqu’un moment a été gâché.

Sur l’ensemble de Salut Terminator, il a enseigné avec colère au directeur de la photographie, Shane Hurlbut. L’audio de l’événement a été enregistré et est disponible sur YouTube. Les téléspectateurs peuvent entendre Bale et quelques autres personnes, y compris le producteur associé.

Selon Access, Hurlbut aimait ajuster ses lumières même lorsque la caméra tournait. Il est entré plusieurs fois sur le plateau, ce que Bale lui a conseillé de ne pas faire. Au cours de la scène la plus émouvante du film, la distraction de Hurlbut a déclenché l’acteur.

«J’essaie de faire une scène ici, et je me dis: ‘Pourquoi est-ce que Shane entre là-dedans? Qu’est-ce qu’il fait là?’ Comprenez-vous que mon esprit n’est pas dans la scène si vous faites cela? On entend dire Bale.

L’explosion n’a pas nui au pouvoir de star de Christian Bale

Certaines personnes pourraient penser que Bale est intense et désagréable à travailler après avoir entendu sa diatribe. Cependant, malgré le fait que l’audio soit devenu viral sur Internet, cela n’a pas eu d’impact négatif sur sa carrière.

L’acteur aurait poliment demandé à Hurlbut d’arrêter de vérifier la lumière pendant le tournage à plusieurs reprises, a déclaré une source à Access. Et le réalisateur Michael Bay est intervenu, disant que les gens sont autorisés à avoir des «explosions sur le plateau» en raison du fait que le cinéma est un processus tendu.

Depuis Salut Terminator, Bale a continué à jouer dans d’autres films à haut rendement, tels que Le combattant et Américain Hustle. La star a remporté un Oscar du meilleur second rôle pour Le combattant, et Vice lui a valu sa quatrième nomination. Sa valeur nette la plus récente est estimée à 80 millions de dollars.