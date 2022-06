Christian Bale a effrayé le casting de Thor : Love and Thunder

merveille

Christian Bale est connu pour apporter de l’intensité à ses rôles et le méchant Gorr The God Butcher ne fait pas exception. La réaction de ses compagnons !

balle chrétienne Il est l’un des meilleurs acteurs de sa génération et il le montre dans tous les rôles qu’il joue pour l’industrie cinématographique hollywoodienne. Beaucoup le désignent comme le meilleur. Homme chauve-souris de l’histoire et maintenant il devait revenir au genre super-héros mais cette fois dans la peau d’un méchant dangereux, Casquette Le Dieu Boucherqui sera l’antagoniste dans l’imminent Thor : Amour et tonnerre.

Ce personnage a une vengeance singulière contre toutes les divinités en colère parce qu’il a perdu sa famille et qu’aucun dieu ne les a protégées comme il pense que cela aurait dû arriver. Ainsi, armé du nécroépée, Gorr part à la recherche de tous les êtres divins avec pour mission de les éliminer un par un. Ainsi, Thor, le dieu du tonnerre, se retrouve sur la liste noire des méchants.

un méchant effrayant

Lors d’un entretien avec le magazine D23 les protagonistes Chris Hemsworth Oui Tessa Thompson Ils ont parlé de ce que cela signifiait de partager le plateau d’enregistrement avec un acteur aussi intense que balle chrétienne ce qui a également ajouté à sa caractérisation une apparence vraiment éblouissante qui a dérangé ses camarades de casting. Un méchant qui promet d’être parmi les meilleurs du monde Univers cinématographique Marvel.

« Le reste d’entre nous étions dans un monde d’improvisation, de comédie et de plaisir. Ensuite, Christian Bale entrerait sur le plateau de Marvel Studios et nous nous tairions tous. On se regardait et on se disait : ‘Oh mon Dieu !’ C’était vraiment intense, vraiment effrayant. »exprimé sans hésitation Chris Hemsworthcelui qui a donné vie à Thor dans la franchise.

Pour sa part, Tessa Thompson fait remarquer : «Il a réussi à suivre une ligne vraiment incroyable. Il devait être terrifiant, mais il devait aussi travailler dans le contexte de notre monde coloré, dynamique et irrévérencieux. ». Il semble que le ton frais et humoristique que propose Taika Waititi dans ses entrées se teintera d’une couleur plus sombre à chaque fois que ce personnage entrera à l’écran. Thor : Amour et tonnerre Il arrive au cinéma le 7 juillet.

