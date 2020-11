Christi Lukasiak se souvient du moment mortifiant où les filles ont fait sauter Hayden Panettiere pour Selena Gomez

Les enfants peuvent être imprévisibles, même ceux de l’émission de téléréalité Danse les mamans. La mère de la danseuse Chloe Lukasiak, Christi Lukasiak, s’est récemment souvenue d’un moment sur le tapis rouge qui l’a fait grincer des dents, elle et les autres mamans.

Chloe Lukasiak et Christi Lukasiak visitent Build Studio | Mike Pont / WireImage

Elle a rappelé que les filles étaient bombardées de rencontres et de photos avec des célébrités comme Justin Bieber et que les jeunes stars étaient submergées par l’afflux de célébrités. Lukasiak a déclaré que Taylor Swift était adorable avec les filles et avait même une histoire amusante sur ce qui s’était passé lorsque les filles avaient pris des photos avec Justin Bieber.

Mais quand il s’agissait de rencontrer quelques grandes stars à la fois, Lukasiak se souvient que les filles avaient une vision tunnel pour une seule, ce qui laissait le reste du monde Danse les mamans se sentir assez gêné.

La rencontre avec Selena Gomez a occupé le devant de la scène

le Danse les mamans les acteurs étaient souvent invités à assister aux Teen Choice Awards et à rencontrer des célébrités sur le tapis rouge. Le casting a fini par rencontrer quelques célébrités de renom à la fois, dont le mannequin Gigi Hadid.

«Gigi Hadid connaissait le spectacle», a-t-elle déclaré sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. «Et elle était comme un grand moment fangirling avec les filles. Je pense que Taylor était tout simplement adorable.

La chanteuse Selena Gomez reçoit le prix Choice Break-up Song aux Teen Choice Awards 2013 | Kevin Winter / Getty Images

CONNEXES: « Dance Moms »: Christi Lukasiak plaisante « Certains » de ses anciens compagnons de casting sont « morts » pour elle dans Viral TikTok

Mais quand les filles ont rencontré les stars Selena Gomez et Hayden Panettiere, elles n’avaient d’yeux que pour Gomez. « Et puis, comme Hayden Panettiere, elle était ravie de les rencontrer, mais Selena Gomez se tenait là », a déclaré Lukasiak. «Alors ils ont en quelque sorte ignoré Hayden et nous avons été humiliés et comme mortifiés envers nos enfants, mais ils étaient comme, ‘C’est Selena!’ Par exemple, toutes ces choses amusantes se sont produites avec eux quand ils vivaient tout cela.

Le casting de Dance Moms a adoré la rumeur qui a commencé à propos de Justin Bieber

Lukasiak raconte avoir discuté avec l’acteur Millie Bobby Brown de Choses étranges et a découvert que la jeune star était fan de la série. « Je veux dire, elle était juste comme, elle était comme la plus grande fan et c’était mignon », a déclaré Lukasiak. «Et je veux dire, comme les filles ont rencontré Billie Eilish et elle était comme, ‘Oh, c’est toi!’ Comme Taylor Swift? Vous savez, Justin Bieber. C’est étrange. »

Le chanteur Justin Bieber et les stars de Dance Moms arrivent aux Teen Choice Awards 2012 | Frank Trapper / Corbis via Getty Images

CONNEXES: «Dance Moms»: où se situe Christi Lukasiak avec les autres mamans OG?

«En fait, le seul Teen Choice Award quand ils ont rencontré Bieber, certains des

photographes paparazzi, c’était leur premier Teen Choice comme les pousser sur le tapis », a-t-elle raconté. «Et ils ont tous une photo avec lui, comme des professionnels à l’étape et à répéter. Et il y avait cette grosse rumeur le

le lendemain qu’ils étaient son rendez-vous et ils ne l’étaient pas. Mais ils disaient: «Nous étions son rendez-vous». Et nous sommes comme, détendez-vous les gars, vous avez sept ans.

«Je suis sûre qu’il y en a beaucoup d’autres comme nous étions, j’étais dehors un soir et j’ai rencontré Kevin Hart», a-t-elle poursuivi. «J’étais comme, pas du tout impressionné. J’étais comme, ouais. Donc qui es-tu? Et il est comme le comédien Kevin Hart. C’était avant qu’il ne devienne le grand Kevin Hart. Et j’étais comme, oui, je suis dans une émission de télé-réalité.