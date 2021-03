Chrissy Teigen quitte Twitter en disant que la plateforme ne la sert plus «  positivement  »

Chrissy Teigen a officiellement quitté Twitter , affirmant dans un long message d’adieu que la plateforme ne la servait plus « positivement ».

La mannequin et entrepreneuse est devenue connue pour sa présence en ligne, s’attaquer souvent aux trolls ou appeler les gens.

Mais maintenant, elle a décidé que le moment était venu de quitter Twitter, disant à ses abonnés qu’elle est une « chatte sensible » qui est incapable de bloquer la négativité.

Dans une série de tweets publiés avant de désactiver son compte, Teigen a écrit: « Hé. Depuis plus de 10 ans, vous êtes mon monde. Honnêtement, je dois tellement à ce monde que nous avons créé ici. Je considère vraiment beaucoup d’entre vous comme mes vrais amis.

«Mais il est temps pour moi de dire au revoir. Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose.