Chrissy Teigen quitte l’émission Netflix après une controverse sur l’intimidation en ligne

Chrissy Teigen s’est retirée d’un rôle de voix prévu dans la comédie Netflix « Never Have I Ever » à la suite de révélations selon lesquelles elle s’était déjà livrée à l’intimidation en ligne contre le mannequin et personnalité de la télé-réalité Courtney Stodden.

Teigen a choisi d’abandonner un rôle de voix prévu dans un épisode de la prochaine saison deux de la comédie Netflix de Mindy Kaling. La série présente une narration en voix off pour les personnages clés interprétée par des acteurs invités.

Chrissy Teigen et Courtney Stodden. Frazer Harrison / Michael Buckner / Getty Images

« Never Have I Ever » tourne autour d’une adolescente amérindienne de première génération qui navigue au lycée tout en faisant face à la perte de son père. Un porte-parole de l’émission a déclaré que le rôle devrait être refondu.

Teigen a présenté des excuses publiques le 12 mai après que Stodden a révélé dans une interview avec Daily Beast que Teigen les avait harcelés en ligne il y a dix ans après que Stodden ait épousé l’acteur Doug Hutchison quand ils avaient 16 ans et il avait 60 ans. Stodden a révélé que Teigen leur a envoyé des messages directs avec des des railleries telles que « J’ai hâte que tu meures ».

Teigen s’est excusée publiquement auprès de Stodden dans un long post sur Twitter dans lequel Teigen a cherché à se demander des comptes.

« Peu de gens ont la chance d’être tenus pour responsables de tous leurs taureaux passés – devant le monde entier. Je suis mortifié et triste de ce que j’étais. J’étais un troll peu sûr et en quête d’attention. » Teigen a écrit dans un message Twitter. L’animatrice de « Lip Sync Battle » compte 13,5 millions d’abonnés sur Twitter et 34,9 millions d’abonnés sur Instagram n’a pas envoyé de tweet depuis ses excuses en trois parties le 12 mai. Son dernier post Instagram le 11 mai présentait une page d’un de ses livres de cuisine. .

« Never Have I Ever » est originaire d’Universal Television. Mindy Kaling a créé la série avec Lang Fisher, qui est producteur exécutif et showrunner. Kaling produit également avec Howard Klein et David Miner de 3 Arts Entertainment.