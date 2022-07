Chrissy Teigen marque un an de sobriété

Chrissy Teigen a marqué un an de sobriété.

L’auteur et mannequin a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux célébrant les 365 jours depuis qu’elle a commencé son parcours de sobriété.

Elle a écrit: « Cela me manque parfois de me sentir folle et insouciante, mais pour être honnête vers la fin, cela ne donnait plus ce sentiment amusant de toute façon.

« J’ai bu pour mettre fin à une anxiété folle qui s’est en grande partie dissipée plus tard quand j’ai – compris – arrêté de boire !

« Je me sens vraiment bien. Parfois, je suis vraiment frustré en repensant aux jours dont je devrais me souvenir mieux que moi à cause de l’alcool.

« Comme quand j’ai bu un patron de café et que je me suis endormi pendant qu’un chef de l’Outback Steakhouse m’apprenait (à mes amis) comment faire un oignon en fleurs chez moi.

« J’aimerais être éveillé pour ça.

« J’aurais aimé me souvenir de toutes les remises de prix lol.

« Il y a des images de grands moments de la vie où mes yeux semblent juste… disparus.

« Certains sont de vrais tournages de travail, d’autres juste des journées à la plage avec la famille.

« Même si honnêtement, je ne sais toujours pas si je ne boirai plus jamais, je sais que je ne veux plus jamais être comme ça.

« Et pour l’instant, aucun n’est le meilleur. Je laisserai les mauvais rêves surgir et j’essaierai de les trier en thérapie, sans alcool.

« Prières pour refaire un oignon en fleurs. »

Elle a posté la mise à jour à côté d’une vidéo d’elle avec son mari, John Legend, et sa famille lors de vacances en Europe.

Crédit : INTERFOTO / Alamy Banque D’Images

Chrissy a régulièrement informé ses fans du nombre de jours où elle a réussi à éviter l’alcool, mais elle a admis que cela n’avait pas été facile.

Elle a expliqué en 2017 que sa consommation d’alcool devenait incontrôlable.

« J’étais, à bout portant, juste en train de trop boire », a-t-elle révélé à Cosmopolitan.

« Je me suis habituée à être coiffée et maquillée et à avoir un verre de vin. Ensuite, ce verre de vin me permettait d’en avoir un avant la remise des prix. Et puis un tas à la remise des prix.

« Et puis je me suis senti mal de me faire un peu chier avec des gens que je respectais vraiment.

« Et ce sentiment, il n’y a rien de tel. Vous vous sentez horrible. Ce n’est pas un bon look pour moi, pour John, pour personne. »

Teigen a des antécédents d’abus d’alcool dans sa famille et a déclaré qu’elle « ne peut pas boire un seul verre ».