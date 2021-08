Chrissy Teigen admet qu’elle n’a pas « complètement traité » la perte du troisième bébé de John Legend et d’elle

Chrissy Teigen exprime ouvertement ses hauts et ses bas sur les réseaux sociaux. En septembre 2020, le mannequin et son mari, John Legend, ont révélé à leurs fans que leur enfant à naître, Jack, était décédé. Plusieurs semaines avant la mort de Jack, Teigen est allé à l’hôpital pour des saignements excessifs.

Depuis qu’elle a perdu son fils, la Les envies L’auteur a donné à ses abonnés Instagram un aperçu de la façon dont elle gère le processus de deuil.

Chrissy Teigen dit qu’elle est « légèrement déprimée ces derniers temps » dans une publication Instagram sincère

Teigen et Legend ont partagé qu’ils attendaient leur troisième enfant en août 2020. Le couple, qui s’est marié en 2013, semblait ravi d’accueillir un autre bébé. Tout au long de leur mariage, ils ont eu Luna, 5 ans, et Miles, 3 ans.

Après avoir annoncé la nouvelle de leur bébé via le clip de Legend pour sa chanson « Wild », Teigen a documenté plusieurs moments de sa grossesse sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, le mannequin a partagé avec ses abonnés Instagram qu’elle souffrait de saignements anormaux et a décidé de demander l’aide d’un professionnel. Peu de temps après son séjour à l’hôpital, elle a déclaré que sa famille avait éprouvé « le genre de douleur profonde dont on n’entend parler que de ça ». Teigen a confirmé via Instagram que Jack est décédé à l’hôpital.

Près d’un an après la mort de Jack, le Bataille de synchronisation labiale l’animatrice a posté une photo d’elle et de Legend sur Instagram. Tout en se remémorant avoir vécu à New York avec le crooner « All Of Me » au début de leur relation, Teigen a déclaré qu’elle n’avait pas entièrement géré la mort de son fils.

«Je me souviens beaucoup de New York ces derniers temps, quand les choses étaient simples, en pensant à tout ce que j’ai fait et vécu non seulement cette année, mais dans ma vie. Je suis légèrement en baisse ces derniers temps », a-t-elle légendé. « Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir complètement traité Jack. »

Chrissy Teigen a consommé de l’alcool après la mort de son fils

En plus de partager ses réflexions sur la perte de Jack, Teigen a donné à ses fans plus d’informations sur sa décision d’arrêter de boire de l’alcool. Les Je n’ai jamais L’acteur s’est souvenu d’avoir été « ivre pendant la journée » pendant sa parade nuptiale avec Legend tout au long de son message. De plus, Teigen a déclaré qu’elle était autrefois une « alcoolique fonctionnelle ».

Après la mort de Jack, Teigen a certes compté sur l’alcool pour faire face à sa perte. Cependant, le mannequin a complètement arrêté de boire en janvier 2021. Elle a déclaré que son choix d’arrêter l’alcool l’avait forcée à affronter son chagrin de front.

« Maintenant que je n’ai pas l’alcool pour l’engourdir, les choses sont juste… là, attendant d’être reconnues », a ajouté Teigen tout en discutant de Jack.

La femme de John Legend a récemment dédié son troisième livre de cuisine à leur fils

Depuis la mort de Jack, Teigen s’est concentrée sur ses projets à venir. En août 2021, elle a sorti son troisième livre de cuisine, Envies : Tous ensemble : Recettes à aimer. Lors de la promotion du livre à paraître, Teigen a dédié le livre à Jack dans ses histoires Instagram. Elle a également déclaré que l’année écoulée lui avait donné envie d' »une nouvelle énergie lumineuse » pour le troisième versement.

« Il est incroyablement difficile de mettre des mots sur ce que ce livre signifie pour moi », a écrit Teigen. « Comment trouvez-vous une légende amusante et attrayante pour un livre qui vous a littéralement sauvé. Je n’avais pas de thème en tête lorsque nous avons fait ce livre – tout ce que je savais, c’est que je voulais une nouvelle énergie lumineuse, mais j’avais aussi besoin de confort.

