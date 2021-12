Chrishell Stause et Jason Oppenheim, stars de « Selling Sunset », se séparent

Les stars de « Selling Sunset » Chrishell Stause et Jason Oppenheim se séparent après plusieurs mois de relation.

Oppenheim a publié une déclaration sur son compte Instagram au sujet de la rupture mardi soir, écrivant qu’ils prévoyaient de « rester les meilleurs amis » et de « toujours s’aimer et se soutenir mutuellement ».

« Elle était la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue et ce fut la relation la plus heureuse et la plus épanouissante de ma vie », a-t-il écrit en partie. « Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres. »

Oppenheim a conclu que Stause est « un être humain exceptionnel » et que « l’avoir dans ma vie est l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées ».

Mardi soir, Stause a publié une déclaration sur son compte Instagram faisant écho à ce sentiment.

« Les hommes ont le luxe du temps que les femmes n’ont pas et c’est comme ça que ça se passe », écrit-elle en partie. « Tout cela étant dit, naviguer sur ce terrain public est difficile et je fais de mon mieux. »

« Bien que ma réaction initiale face à une situation privée ait été de ne pas en parler, il est parfois plus facile de vivre de manière transparente parce que nous n’avons qu’une seule chance dans cette vie », a ajouté Stause. « J’espère vraiment avoir un jour une famille et les décisions que je prends à ce stade sont dans cet objectif en tête. »

Stause et Oppenheim ont rendu public leur relation au cours de l’été.

Le mois dernier, alors qu’elle faisait la promotion de la première de la quatrième saison de leur émission de téléréalité, Stause a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle était « la plus heureuse de ma vie » avec Oppenheim.

«Nous sommes devenus des amis qui sont devenus de meilleurs amis qui ne se voyaient même pas de cette façon. Je pense donc que c’était assez surprenant pour tout le monde, y compris nous », a-t-elle déclaré à l’époque. « Et cela nous a vraiment surpris tous les deux de ce que nous avons vu pour l’avenir et je pense que c’était évidemment une agréable surprise. »

Oppenheim est également sorti avec Mary Fitzgerald, un autre acteur de la série. Les deux sont très amicaux devant la caméra et Fitzgerald, qui est maintenant marié à Romain Bonnet, a précédemment déclaré à People qu’elle était ravie que ses deux amis sortent ensemble.

Stause était auparavant marié à la star de « This is Us », Justin Hartley. Le couple a divorcé en 2019, deux ans après s’être marié.

La saison cinq de « Selling Sunset » a terminé le tournage cette semaine, selon Fitzgerald. La saison quatre s’est terminée avant qu’Oppenheim et Stause ne rendent publique leur relation, il est donc probable que la cinquième saison se concentrera sur ce scénario.