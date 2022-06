Chris Tucker, Marlon Wayans et bien d’autres rejoignent le drame Nike de Ben Affleck

Acteurs comiques Chris Tucker (Vendredi et Heure de pointe) et Marlon Wayan (Respect) ont signé pour rejoindre Jason Bateman, lauréat d’un Emmy, et Viola Davis, Matt Damon et Ben Affleck, lauréats d’un Oscar, dans le prochain film de ce dernier. Nike projet. Le film attendu, qui reçoit un buzz considérable, mettra également en vedette Matthew Maher (Notre drapeau signifie la mort), Tom Papa (Derrière le candélabre), Chris Messine (Objets tranchants) et Julius Tennon (L’histoire de Simone Biles : le courage de s’envoler).

Le film de marketing sportif sans titre racontera l’histoire remarquable de la façon dont le vendeur de baskets Sonny Vaccaro (Damon) a dirigé la jeune entreprise de chaussures de course, Nike, dans sa poursuite de l’athlète le plus transformateur de l’histoire du sport : Michael Jordan. Affleck dirigera et incarnera le co-fondateur de Nike, Phil Knight. La quête incessante de Sonny pour ce qui semblait être une approbation impossible l’amène aux parents de Jordan, aux anciens entraîneurs, aux conseillers et aux amis de Michael Jordan. Cet accord a été le début ultime du jeu des baskets.

Les membres de la distribution ont des rôles intrigants à jouer

Jason Bateman est chargé de jouer le rôle du patron de Sonny Vaccaro, Rob Strasser, qui a joué un rôle déterminant dans les efforts de Nike pour signer (et plus tard promouvoir) Jordan. Viola Davis jouera la mère de Jordan, Deloris, qui a eu une énorme influence sur le contrat Nike de la légende du basket-ball. Chris Tucker joue le rôle de Howard White, un ancien basketteur universitaire de l’Université du Maryland. White a été cadre junior au tout nouveau département de basket-ball de Nike au début des années 1980, travaillant avec sa liste de joueurs de la NBA qui comprenait George Gervin, Artis Gilmore et Moses Malone.

Marlon Wayans a été choisi pour incarner le pionnier du basketball universitaire George Raveling, le premier entraîneur noir de deux conférences emblématiques – la Conférence de la côte atlantique et le Pacific-10. En 1984, Raveling était l’entraîneur-chef de l’Université de l’Iowa et un assistant de l’équipe olympique masculine de basketball des États-Unis, médaillée d’or, où il a rencontré Jordan et s’est lié d’amitié avec lui. Un ami de Vaccaro, Raveling a d’abord introduit l’idée de signer Nike et Jordan.

Papa incarne Stu Inman, l’ancien dirigeant des Portland Trail Blazers qui a choisi Sam Bowie plutôt que Jordan lors du repêchage de la NBA en 1984. Tennon joue le défunt père de Jordan, James, qui a également influencé la décision de son fils de signer avec Nike. Messine a été sollicité pour jouer l’agent d’origine de Jordan, David Falk. Maher incarnera Peter Moore, qui a conçu les premières Air Jordan.

Bien qu’il y ait des indications que Jordan ne peut pas être vu dans le film, sa présence occupe une place importante alors que Vaccaro tente de le joindre en accédant à des proches de l’ancien joueur des Chicago Bulls. Le film a déjà commencé sa production à Los Angeles et sera présenté en première sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.