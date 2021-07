Chris Stuckmann fait un film d’horreur sur les enquêteurs paranormaux disparus

YouTuber Chris Stuckmann écrira et dirigera Chênes Shelby, un film d’horreur en images trouvées qui rappelle Le projet Blair Witch. En cours de développement chez Paper Street Pictures, le film se plongerait dans l’histoire d’une équipe fictive d’enquêteurs paranormaux du milieu des années 2000 qui ont disparu après avoir laissé des images effrayantes derrière elles. Paper Street a vu le potentiel de Stuckmann en fonction de sa créativité et de son audience sur YouTube, qui compte près de deux millions de fans.

L’équipe d’enquête au centre de Chênes Shelby, un groupe appelé The Paranormal Paranoids, a été présenté dans plusieurs vidéos trouvées téléchargées sur Internet ces derniers mois. Une vidéo récemment mise en ligne semble avoir capturé l’enlèvement de l’un des membres du groupe. On ne sait pas exactement qui sont les personnes présentées dans ces vidéos, ce qui conduit à des spéculations sur la véracité du mystère.

« Je cherchais le bon projet pour collaborer avec Chris depuis un certain temps », a déclaré le PDG de Paper Street, Aaron B Koontz, dans un communiqué, « et quand je suis tombé dans le terrier du lapin de cette petite histoire effrayante, qui est rapidement apparue dans Chris » dans l’arrière-cour de l’Ohio, avec un élément YouTube intrigant et en croissance rapide intégré, je savais que nous devions agir rapidement sur le véhicule parfait pour lancer Chris en tant que réalisateur de longs métrages. Les vidéos et le mystère sont assez effrayants, mais les idées que nous avons pour où ça peut aller, sont vraiment effrayants. »

« C’est un rêve de toute une vie pour moi de faire enfin décoller un film et quand Aaron et moi avons commencé à discuter du potentiel de cette histoire, nous nous sommes immédiatement jetés dessus. Il y a une raison pour laquelle tant de mes collègues YouTubers en parlent. Chênes Shelby va être quelque chose de frais mais de profondément énervant », a ajouté Chris Stuckmann.

Il est difficile de ne pas se souvenir de la campagne de marketing pour The Blair Witch Project, et Chênes Shelby ressemble presque à une version plus moderne de l’histoire. Sorti en 1999, le film d’horreur culte, écrit et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, s’est penché sur la prétendue disparition de trois cinéastes explorant la légende urbaine locale de la « Blair Witch ». Tout ce qui a été récupéré, ce sont leurs images obsédantes, et le film est connu pour avoir popularisé le sous-genre d’horreur des « images trouvées ».

Avant la sortie du film, les cinéastes étaient vagues quant à savoir si Le projet Blair Witch était une histoire fictive ou un véritable documentaire. L’incertitude a suscité un énorme intérêt pour le film, entraînant un succès majeur au box-office auprès de personnes souhaitant en savoir plus. De nos jours, il est plus difficile de réaliser quelque chose comme ça, étant donné la rapidité avec laquelle les gens peuvent accéder à Google en 2021. Même ainsi, les questions et les mystères restants des Paranormal Paranoids inciteront probablement certaines personnes à se demander ce qui est réel et ce qui ne l’est pas cette fois-ci. ainsi que.

Koontz, Cameron Burns et Ashleigh Sneid produisent Chênes Shelby pour Paper Street aux côtés de Stuckmann. Sean E. DeMott et Paul Holbrook seront les producteurs exécutifs. La date de sortie du film n’a pas encore été fixée, mais la production devrait commencer fin 2021 dans l’Ohio. Cette nouvelle nous vient de Deadline.