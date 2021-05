Chris Rock surprend « Saturday Night Live » lors de la finale de la saison

«Saturday Night Live» a présenté hier soir (22 mai) le dernier épisode de la saison 46 de la célèbre émission de variétés «Saturday Night Live», qui présentait une réflexion émouvante sur tous les événements qui ont eu lieu au cours de la dernière année dans le 30 Rock studio 8H.

Alors que les membres de la distribution ont présenté quelques mots sur leurs sketches préférés, les participants à l’émission ont été surpris par l’apparition inattendue de l’acteur et comédien Chris Rock, qui était un habitué de la série dans les années 90, qui est revenu sur sa scène après avoir présenté le premier épisode. de la saison.

Comme prévu, Rock avait préparé de très bonnes blagues pour l’occasion, comme son initiative pour que Kanye West soit un invité musical cette année, mais le rappeur était très occupé à essayer d’être président. Il a également ajouté que Jim Carrey avait eu la bonne idée en quittant l’émission à la mi-saison.

Rappelons que Carrey a fait une série d’apparitions en début de saison jouant une imitation de Joe Biden dans sa candidature à la présidentielle contre Donald Trump, une parodie qui a fait de lui la cible d’innombrables critiques sur les réseaux sociaux.

L’entrée de cette émission a été la plus longue que Saturday Night Live présentée tout au long de l’année, avec un total de sept minutes au cours desquelles chacun des membres de la distribution a remercié le public pour sa permanence dans chacune des transmissions.

La clôture de la 46e saison de Saturday Night Live a été marquée par l’apparition de Lil Nas X en tant qu’invité musical, qui a interprété son single à succès «Montero (Call Me By Your Name)» en direct. De plus, la gagnante d’un Emmy pour sa performance dans «The Queen’s Gambit», Anya Taylor Joy, était l’hôte invitée de cette émission spéciale de l’émission.