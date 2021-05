Chris Rock s’en prend à la «  culture de l’annulation  »

Chris Rock fait actuellement la promotion de « Spiral: From The Book of Saw », qui en plus de jouer le rôle de producteur de musique, profite de l’occasion pour exprimer son opinion sur certaines questions d’actualité telles que la soi-disant « culture de l’annulation », qui considéré comme irrespectueux envers le public.

Rock a partagé son avis sur le sujet lors d’une discussion avec le podcast YouTube « The Breakfast Club » au moment où son Angela Yee et DJ Envy l’ont interrogé à ce sujet.

Je pourrais aussi vous répéter: Salma Hayek révèle qu’elle a failli mourir de Covid-19

Chris Rock assure que la « culture de l’annulation » fait craindre aux comédiens de faire leur prochain pas dans leur travail. «Ce qui se passe, c’est que tout le monde est en sécurité, et quand tout le monde est en sécurité et que personne n’essaye quoi que ce soit, les choses deviennent ennuyeuses.

Je regarde beaucoup de comédiens amusants, je regarde des émissions de télévision amusantes, je regarde des récompenses amusantes, je regarde des films amusants parce que les gens ont peur de bouger et ce n’est pas un bon endroit pour être.

Chris Rock pense qu’en tant que comédien, il peut comprendre le message dès que le public ne rit pas. «Vous n’avez vraiment pas besoin d’annuler. Parce que nous comprenons, ils ne rient pas. Nos sentiments sont blessés. Lorsque nous faisons quelque chose et que les gens ne rient pas, nous le comprenons. Je ne comprends pas pourquoi les gens ressentent le besoin d’aller plus loin ».

Interrogé sur d’autres personnes essayant d’ajouter quelque chose à la conversation sur les annulations, Rock dit: «Honnêtement, pour moi, ce sont des gens qui ne respectent pas le public. « Oh, donc vous en savez plus que le public? » Le public en sait plus que quiconque. »

Je pourrais aussi vous répéter: Nick Cave ne croit pas que l’œuvre puisse être séparée de l’artiste

Rock conclut que l’échec est la plus grande annulation que quelqu’un puisse souffrir, mais actuellement, ils se trouvent à un moment où les gens ont vraiment peur de parler, ils doivent donc faire quelques ajustements à ce sujet.