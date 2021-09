Chris Rock se souvient du rôle de Superman qui ne s’est jamais produit : j’étais si proche

Il y a eu un grand nombre de films basés sur des bandes dessinées qui sont entrés en production pour s’effondrer avant même d’être projetés sur les écrans, et l’un de ceux de cette catégorie « qui s’est échappé » est Superman vit, un projet potentiel dirigé par Tim Burton à la fin des années 1990. S’exprimant dans le cadre d’une entrevue en table ronde qui comprenait également Joy Boyega, Rege-Jean Page, Jonathan Majors et Josh O’Connor, Chris Rock a mentionné son expérience en tant que l’un des acteurs qui devaient jouer dans le renouveau de la franchise DC.

Rock a dit: « J’ai été jeté dans Superman Il y a 20 ans, quand Nic Cage allait jouer Superman. J’ai été jeté; J’avais des accessoires de garde-robe. J’ai vu les décors miniatures, et je traînais avec Tim, et tout s’est effondré. Il y a une partie de moi qui se demande où est mon film de super-héros ? J’étais si proche. »

Le projet Tim Burton, qui est venu des années après son incursion dans le monde de DC avec Homme chauve-souris et Le retour de Batman, est l’un de ces moments célèbres de l’histoire du cinéma, et il y en a encore qui ne peuvent pas vraiment voir comment tout s’est si mal passé. Le film aurait vu Nicholas Cage jouer le rôle de Superman, affronter Christopher Walken en tant que méchant Brainiac. Parmi ceux considérés pour la petite amie de Superman, Lois Lane, il y avait Sandra Bullock et Courtney Cox, puis il y avait Chris Rock, qui avait été choisi pour incarner Jimmy Olsen. Après avoir atteint les essayages des costumes, il est facile de comprendre pourquoi Rock se souvient encore de la façon dont il est presque entré dans le monde des super-héros il y a plus de deux décennies.

Superman vit Ce n’était pas non plus la seule fois où Rock a failli apparaître dans un film de super-héros, car en 2000, Kevin Smith était prêt à diriger le comédien dans The Fly, une adaptation de la bande dessinée de Joe Simon de 1959. Smith a rappelé l’année dernière que Rock était intéressé à jouer dans le film, mais toute une série de raisons auraient pu être à l’origine du fait que le film n’a jamais été tourné. Il semble presque que Rock n’est tout simplement pas censé apparaître dans l’un de ces films.

La perte Superman Le film n’est pas la seule fois où DC a vu l’un de ses enfants devenir une légende pour ne pas l’avoir fait passer à l’écran. En 2008, un film qui allait trouver sa place dans la liste des films qui auraient pu l’être est Mortel de la Ligue des Justiciers. Le film réalisé par Chris Miller aurait réuni les plus grands héros de DC des années avant la direction de Ben Affleck et Henry Cavill Ligue des justiciers a été fait. Le casting du film comprenait Armie Hammer dans Batman, Megan Gale dans Wonder Woman, DJ Cotrona dans Superman, Adam Brody dans The Flash, Santiago Cabrera dans Aquaman et Common dans Green Lantern. Selon les rapports, ce film, contrairement Superman vit, n’était qu’à quelques jours du début du tournage, ce qui en fait encore plus une occasion manquée légendaire pour de nombreux fans de bandes dessinées.

Cependant, Rock ne devrait pas penser que son opportunité de rejoindre le monde du cinéma de bande dessinée l’a complètement échappé, car avec tant de projets DC et Marvel sur l’ardoise et bien d’autres à venir, il y a toutes les chances que nous le voyions rejoindre les rangs au cours des prochaines années. Alors que DC développerait une mini-série Superman pour HBO Max ainsi qu’un film centré sur un Black Superman, il ne faut pas oublier qu’il y aura beaucoup d’acteurs qui rejoindront les rangs de Marvel lorsque le casting commencera sur les itérations MCU du X Men dans un avenir pas trop lointain. Cette nouvelle nous vient de Yahoo.

Sujets : Superman