Chris Rock se plaint que «  Annuler la culture  » rend le divertissement ennuyeux

S’adressant à Power 105.1’s The Breakfast Club, la star de la Vu redémarrer le film Spirale, a déclaré: «Quand tout le monde est en sécurité et que personne n’essaye quoi que ce soit, les choses deviennent ennuyeuses.

« Et ce n’est pas un endroit où être … Maintenant tu as un endroit où les gens ont peur de parler. »

« Quand nous faisons quelque chose et que les gens ne rient pas, nous comprenons. Comme, » Oh, vous pensez en savoir plus que le public? » Le public en sait plus que tout le monde. «