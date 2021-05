Chris Rock parle de son immersion dans la franchise « Saw »

Aimée par beaucoup et désavouée par beaucoup d’autres, la saga « Saw » est devenue l’une des franchises d’horreur corporelle les plus réussies et les plus gratifiantes à apparaître sur grand écran au cours de la dernière décennie, de sorte que l’arrivée d’une nouvelle livraison est devenue un événement très attendu. pour les fans d’horreur.

Il n’est pas surprenant que ce soit une grande surprise quand il a été confirmé qu’un nouvel opus avec une réinvention d’éléments classiques de la saga atteindrait le grand écran et encore plus surprenant est la participation de Chris Rock en tant que protagoniste et producteur exécutif.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Suicide Squad » aura plus d’une scène post-crédits

L’histoire de Rock en tant que comédien en est une qui a jeté les premiers doutes sur « Spiral: From The Book of Saw », qui devrait sortir en salles la semaine prochaine, mais l’acteur a récemment assuré que c’est précisément son talent dans la comédie qui lui a permis pour développer ce nouvel opus.

Chris Rock a discuté avec Comicbook.com dans lequel il explique que, dans chaque film dramatique qu’il regarde, il aime jouer à un jeu dans lequel il se met au défi d’ajouter quelques blagues sans ruiner l’histoire, soulignant que « Saw II » en fait partie.

«Alors j’ai présenté ça au patron de Lionsgate, un peu comme: ‘Avez-vous déjà pensé à mettre de la comédie sur’ Saw ‘? Pas grand-chose, comme dans Scary Movie, ne le faites pas ridicule, mais les bandes Saw sont très sèches. J’ai donc eu cette idée, presque comme Eddie Murphy et Nick Nolte dans «48 heures», mais c’est un film d’horreur. Je pense que c’est presque ce que nous avons », dit Rock.

Malgré le fait que Rock ait déjà une expérience récente dans des rôles dramatiques, l’acteur assure que le domaine de l’horreur est nouveau pour lui, alors il s’est vite rendu compte que moins il en savait sur le scénario, mieux c’était, puisqu’il n’avait besoin que de connaître ses répliques. et travaillez-les autour des réactions des autres pendant vos scènes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande perdue de George A. Romero a déjà sa première bande-annonce

Chris Rock serait tellement excité à l’idée du facteur de surprise qu’il admet avoir demandé à la production de lui cacher les pièges à l’écran, et aurait même souhaité qu’il aurait pu en inclure plus dans l’histoire. « Spiral: From The Book Of Saw » sortira en salles le 14 mai.