Chris Rock ne prévoit pas de contacter Will Smith après des excuses publiques

L’initié a affirmé que Smith « n’aimerait rien de plus » que si Rock acceptait publiquement ses excuses, mais a souligné: « Chris n’a pas l’intention de tendre la main à Will. »

Smith a déclaré au public dans sa vidéo que ses actions avaient eu un impact personnel sur lui, en disant: « Je déteste quand je laisse tomber les gens. Donc ça fait mal, ça me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image des gens et impression de moi.

« Et le travail que j’essaie de faire, c’est que j’ai profondément des remords et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même. Je suis humain et j’ai fait une erreur, et j’essaie de ne pas penser à moi comme un morceau de merde. »