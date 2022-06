Chris Rock et Dwayne Johnson recherchés pour animer les Emmy Awards

Bien que cela ait certainement fait sensation à l’époque pour cette gifle, le passage de Chris Rock à l’accueil des Oscars a certainement conduit le comédien à être très recherché pour de nombreux autres rôles d’hébergement. En plus des rumeurs selon lesquelles il voudrait revenir aux Oscars l’année prochaine, ce qui serait Will Smith libre mais probablement pas Will Smith sans plaisanterie, il a été rapporté par Deadline que Rock voulait également accueillir les Primetime Emmys de cette année sur NBC. . Avec Rock, les producteurs de l’émission auraient également approché The Rock alias Dwayne Johnson comme un autre choix en tête de liste.

Cependant, il semble que dans les deux cas, la recherche de l’hôte des Primetime Emmys de cette année devra se poursuivre, car des sources ont déclaré que Rock avait décliné l’offre et que Johnson n’allait probablement pas l’accepter non plus. Alors que la décision de Rock se résumera probablement à ce qu’il ne veuille pas passer toute la soirée à faire référence et à écouter les autres faire référence à la gifle qu’il a reçue de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars de cette année, Johnson est probablement beaucoup trop occupé pour envisager un tel événement, avec Adam noir devrait sortir cette année et de nombreux autres films étant à divers stades de développement. Ce n’est peut-être qu’une nuit, mais cela nécessite encore un peu de temps de préparation que The Rock peut simplement penser que cela ne vaut pas le retour. Cependant, il serait prudent de dire que s’il hébergeait, aucune gifle ne lui serait infligée.

Les 74e Primetime Emmys seront diffusés en septembre.

Dans le passé, NBC était connu pour faire appel à son propre talent pour organiser la cérémonie de remise des prix, avec Le quartier star Cedric the Entertainer animant le spectacle de l’année dernière. Cependant, cela pourrait s’avérer être un peu difficile de trouver quelqu’un pour assumer le rôle de présentateur, car selon le rapport, il y en a beaucoup qui ont déjà hébergé et qui ne veulent pas une seconde bouchée de la cerise. Cela signifie que NBC pourrait devoir réduire ses attentes quant à la personne qui assumera le rôle, car pour le moment, il ne semble certainement pas qu’aucun de leurs premiers choix ne soit intéressé par le poste.

Le vote Emmy a déjà commencé et de nombreux grands noms sont en lice pour les meilleures récompenses. Des goûts de Sous la bannière du cielest Andrew Garfield et Atlantaest Donald Glover, jusqu’aux stars de Tu ferais mieux d’appeler Saul et Seuls les meurtres dans le bâtiment, il sera encore une fois difficile d’appeler même qui va recevoir des nominations cette année, peu importe qui gagne réellement. Bien sûr, il y a d’autres questions que tout le monde se pose. Y aura-t-il de gros bouleversements ? Qui sera privé d’un prix? Marvel Studios recevra-t-il un jour l’un des grands prix ?





Les nominés pour les 74e Primetime Emmy Awards seront annoncés le 12 juillet, puis tout le monde pourra passer quelques mois à se disputer ses favoris pour gagner lors de la cérémonie diffusée le 12 septembre.