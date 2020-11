Chris Rock dit qu’il a reçu une peinture de Rachel Dolezal de Neal Brennan

Chris Rock détaille l’histoire de la réception d’un tableau de Rachel Dolezal de Neal Brennan.

Chris Rock dit que le comédien Neal Brennan lui a déjà offert une œuvre d’art peinte par Rachel Dolezal. Rock a montré la pièce à James Corden dans un épisode récent de son émission tardive. «Neal Brennan, un bon ami à moi, m’a envoyé la semaine dernière une œuvre d’art de ce nouveau grand artiste. Et je veux vous montrer cette œuvre d’art « , a déclaré Rock sur The Late Late Show avec James Corden. «Beau, non? Belle Belle Belle. Je raccroche et le nom de l’artiste est Rachel Dolezal. J’ai une Rachel Dolezal originale dans mon couloir. Dolezal est une ancienne professeure d’université et militante, mieux connue pour être une femme blanche identifiée comme une femme noire. Son histoire est devenue une controverse nationale en 2015. Rock joue actuellement dans la quatrième saison de FX Fargo. Corden et Rock ont ​​également discuté de la sélection de Rock comme l’un des «hommes les plus sexy du monde». « J’aime la façon dont ils le divisent en sections », a plaisanté Rock. « Michael B. [Jordan] est l’homme le plus sexy du monde et il est dans la section des hommes. Tu sais ce que je veux dire? Je suis comme le comédien le plus sexy avec des facettes. C’est ma catégorie. J’ai battu Tracy Morgan et Katt Williams. «

