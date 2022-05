Chris Rock dit « Croyez toutes les femmes, sauf Amber Heard » dans Roast On UK Comedy Tour

Et alors que beaucoup de gens se demandaient s’il évoquerait Will Smith après la tristement célèbre gifle des Oscars, il a plutôt tourné son attention vers Heard – notamment, l’allégation selon laquelle elle aurait déféqué sur le lit de Depp.

«Elle s ** t dans son lit. Qu’est-ce qui se passe là-bas ? Ouah. Et ils avaient une relation après que. Ça doit être incroyable p *** y… J’ai été avec des putes folles mais putain.

La foule a certainement semblé apprécier la légende, éclatant de rire alors que Rock soulignait l’un des moments les plus inhabituels du témoignage de Depp le mois dernier.

Quant à la gifle des Oscars, bien que le comédien n’ait nommé personne impliqué, il a semblé faire allusion à la controverse plus tôt dans son set.

Au moment où il est apparu sur scène au Royal Albert Hall, il a déclaré: « Je vais bien au cas où quelqu’un se poserait la question. J’ai récupéré la majeure partie de mon audition et j’essaie de faire un spectacle décent. »

« [People say] Vous devez faire attention parce que les mots blessent, les mots blessent… vous savez, quiconque a déjà dit des mots blessants n’a jamais été frappé au visage. »

Rock a plaisanté en disant que « tout le monde est une victime ces jours-ci », ajoutant: « Il y a de vraies victimes dans le monde, elles méritent d’être entendues, elles méritent notre amour et notre compassion.

Chappelle approchait de la fin de son set au festival de comédie « Netflix Is A Joke » à Los Angeles plus tôt ce mois-ci lorsqu’un spectateur a soudainement pris d’assaut la scène et l’a plaqué au sol.