Chris Rock aurait dit au public de l’Arizona qu’on lui avait demandé d’accueillir les Oscars mais qu’il avait refusé

Le comédien Chris Rock, qui a été tristement giflé par l’acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars 2022, aurait déclaré à un public à Phoenix qu’on lui avait proposé d’accueillir les Oscars 2023, mais qu’il l’avait refusé.

Selon le journal local, The Arizona Republic, Rock a fait ces commentaires lors de son émission à guichets fermés du dimanche soir.

Le journal a rapporté que le comédien a déclaré que l’hôte serait comme retourner sur les lieux du crime. La République de l’Arizona a déclaré que Rock avait fait référence au procès pour meurtre d’OJ Simpson et a déclaré que l’organisation de la cérémonie de remise des prix reviendrait à demander à Nicole Brown Simpson « de retourner au restaurant ».

Brown Simpson, qui a été tuée en 1994 devant sa maison de Los Angeles avec Ron Goldman, un serveur de restaurant de 25 ans, avait laissé une paire de lunettes au restaurant la nuit de sa mort.

Les représentants de Rock n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’AUJOURD’HUI. L’académie a refusé de commenter publiquement.

Will Smith semble gifler Chris Rock sur scène lors de la 94e cérémonie annuelle des Oscars au Dolby Theatre le 27 mars 2022 à Hollywood, en Californie. Neilson Barnard/Getty Images

Smith a giflé Rock lors de la remise des prix du 27 mars. Rock a fait une blague sur la femme de Smith, la tête chauve de l’acteur Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.

Après la blague, après que Pinkett Smith a roulé des yeux, Smith est monté sur scène et a giflé Rock. Il est retourné à son siège et a crié à Rock de « garder le nom de ma femme hors de votre f —— bouche. »

Le conseil des gouverneurs de l’Académie des arts et des sciences du cinéma interdirait plus tard à Smith d’assister à la cérémonie des Oscars – ou à tout autre événement ou programme de l’académie – pendant les 10 prochaines années. Smith s’excusera plus tard pour ses actions dans une vidéo.

« Je peux vous dire à tous: il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là », a déclaré Smith dans la vidéo du 29 juillet. « Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes. »