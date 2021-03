Chris Pratt sur 20 ans à Hollywood: «  J’étais un mec avec un rêve vivant dans une camionnette  »

Il y a vingt ans, Chris Pratt était « un mec avec un rêve vivant dans une camionnette » et il a déménagé à Los Angeles « avec un pull, deux shorts et des rollers dans un sac de sport ».

Aujourd’hui, il est l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood, avec des rôles dans les franchises « Guardians of the Galaxy » et « Jurassic World ».

Et mardi, alors qu’il publiait une liste indiquant le début de la photographie principale de sa nouvelle série télévisée, « The Terminal List », il a pris un moment pour réfléchir à ce voyage:

« Hier, nous avons commencé la photographie principale sur » The Terminal List « Basé sur le roman le plus vendu de Jack Carr, et bientôt sur Amazon », a-t-il commencé. « Antoine Fuqua est en train de le tuer !! (Nous avons travaillé ensemble pour la dernière fois sur Magnificent 7.) C’est le premier de nombreux projets à travers mon entité de production, Indivisible Productions. »

Il a noté qu’il était plein de crainte: « Je regarde autour de moi et je vois les remorques, les camions, les acteurs et l’équipe, des centaines d’Angelenos masqués et blindés se remettre au travail, en adhérant strictement à nos protocoles covid, et je regarde la montagne. de travail devant nous et mon cœur se gonfle.

Chris Pratt à la conférence de presse « Onward » à Beverly Hills, Californie, en 2020. Vera Anderson / WireImage

«C’est difficile à croire», a-t-il poursuivi. « Il y a 20 ans, j’étais un mec avec un rêve vivant dans une camionnette. J’ai déménagé à Los Angeles avec un pull, deux shorts et des rollers dans un sac de sport. Donc … inutile de dire que cette ville a été bonne pour moi. Je suis reconnaissant. Hollywood obtient un mauvais (rap). Nous avons notre part de cinglés et nous ne manquons pas de whackos. Mais cela laisse de la place au talent, au travail acharné et à la volonté de ne jamais cesser d’apprendre. J’ai toujours faim , désireux de grandir et déterminé à vous surprendre. Croyez-moi, James Reece est une mère bruyante f… heu. Préparez-vous! «

Pratt joue le rôle du « tapageur » ​​Reece dans « Terminal », un thriller sur un Navy SEAL.

Ce n’est pas la première fois que Pratt, 41 ans, remercie pour sa bonne fortune. En 2017, il a expliqué à Vanity Fair pourquoi il avait crédité Dieu pour son succès, et en 2019, il est allé sur Instagram pour rappeler à tout le monde les emplois modestes à salaire minimum qu’il occupait avant de devenir un acteur très convoité.

Sur la base de ses propres récits, il a vendu des coupons «pour des choses comme des changements d’huile ou des voyages dans un spa» à Lake Stevens, Washington, où il a grandi; il a ensuite travaillé dans un restaurant Bubba Gump Shrimp à Hawaï, où il a rencontré l’acteur Rae Dawn Chong, qui l’a fait jouer dans « Cursed Part 3 » des années 2000. Et après un passage sur « Parks and Recreation » de NBC, il a décroché le rôle de prune dans « Guardians » en 2014, et a été sur une trajectoire ascendante depuis.

Zoe Saldana et Pratt dans « Guardians of the Galaxy ». (C) Walt Disney Co. / avec la permission d’Everett Collection

De tels rebondissements du destin, a-t-il déclaré en 2017, sont «pourquoi je crois en Dieu et au divin. J’ai l’impression que c’était parfaitement planifié».

Et aussi probablement pourquoi il aime parler de temps en temps pour remercier.