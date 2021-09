Chris Pratt s’ouvre sur le casting de Super Mario Bros. : les rêves deviennent réalité

Acteur de New Mario Chris Pratt s’est exprimé après l’annonce qu’il dirigerait le casting de l’animation super Mario Bros. film. Jeudi, Illumination a annoncé la distribution complète du film avec la révélation que Pratt exprimerait lui-même Super Mario. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Pratt s’est rendu sur Instagram pour publier une vidéo sur le casting. Comme cela lui fait penser à l’époque où il volait de bonnes pièces pour jouer au jeu d’arcade original lorsqu’il était enfant, il semble époustouflant Pratt qu’il soit maintenant la voix de Mario.

« Alors, quand j’étais enfant, je vivais à Lake Stevens, Washington. Et il y a cette laverie automatique à pièces près de chez moi, et elle avait Super Mario Bros., le jeu d’arcade original. Oh, j’ai adoré ce jeu. Je n’ai jamais eu un quart, c’était comme. Soit je les vole au puits à vœux… c’est sauvage. Cela m’est venu à l’esprit à l’instant. Le quartier que j’ai volé au puits souhaitant jouer super Mario Bros. est devenu réalité, que je deviens la voix de Mario. Mais, j’ai clairement volé le souhait de quelqu’un d’autre, alors j’attends juste que cette rangée de dominos de karma s’abatte sur moi. »

Alors que Pratt continue à chanter le célèbre slogan de Mario, il n’a pas révélé la vraie voix qu’il utilise pour Super Mario. L’acteur dit que les fans devront attendre maintenant car il travaille toujours à le perfectionner, mais Pratt est néanmoins excité. Alors que certains fans voulaient voir Danny DeVito jouer à Mario à la place, la réponse des fans au Super Mario Bros. Le casting du film a vraiment été assez positif. Et c’est un rôle de rêve pour Chris Pratt.

« En ce moment, c’est un moi, Mario. Ce n’est pas la voix. Vous devrez attendre d’entendre la voix, mais nous y avons travaillé dur, et je suis vraiment ravi d’annoncer que je vais être la voix de ce jeu vidéo auquel je rêvais de jouer quand j’étais enfant. Les rêves deviennent réalité. »

Comme annoncé précédemment, l’animation super Mario Bros. Le film met également en vedette Charlie Day dans le rôle de Luigi, Anya-Taylor Joy dans le rôle de Peach, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, Fred Armisen dans le rôle de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek et Sebastian Maniscalco dans le rôle de contremaître Pic. Chris Meledandri d’Illumination et Shigeru Miyamoto de Nintendo produisent. Aaron Horvath et Michael Jelenic réalisent à l’aide d’un scénario de Matthew Fogel.

« Mario et Luigi sont deux des héros les plus aimés de toute la culture populaire, et nous sommes honorés d’avoir l’opportunité unique de travailler si étroitement avec Shigeru Miyamoto et l’équipe très imaginative de Nintendo pour donner vie à ces personnages dans un film d’animation , contrairement à tous les films qu’Illumination a réalisés à ce jour », a déclaré Meledandri à propos du projet.

L’animé super Mario Bros. Le film sortira en salles le 21 décembre 2022. Peut-être que si le film s’avère être un plus grand succès que le film d’action en direct de 1993, alors ce film tant attendu basé sur La légende de Zelda pourrait enfin arriver. En tout cas, le casting à lui seul intéresse beaucoup de monde.

