Chris Pratt souffre de 105 degrés de chaleur lors du premier aperçu de la liste des terminaux

Chris Pratt est CHAUD. Non, vraiment chaud. La star de l’action s’est rendue sur Instagram Stories lundi avec des photos torrides du tournage de son prochain projet, Amazon’s La liste des terminaux. Né dans le Minnesota et élevé à Washington, Chris Pratt semble fondre dans la chaleur de 105 degrés de Los Angeles.

La liste des terminaux suit James Reece (Chris Pratt) après que tout son peloton de Navy SEALs ait été pris en embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui dans sa famille avec des souvenirs contradictoires de l’événement et des questions sur sa culpabilité. Cependant, alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant en danger non seulement sa vie mais celle de ceux qu’il aime. Pratt stars et exécutif produit le drame qui est basé sur la série de livres écrite par l’ancien Navy SEAL, Jack Carr. La série se compose jusqu’à présent de trois livres: la liste des terminaux, True Believer et Savage Son.

La liste des terminaux sera le premier rôle régulier de Chris Pratt depuis qu’il a terminé la comédie d’ensemble de NBC Parks and Recreation. La carrière de Pratt a été lancée de plus en plus haut depuis avec des rôles dans Marvel’s gardiens de la Galaxie franchise et deux Monde Jurassique cinéma. La liste des terminaux le casting comprend Taylor Kitsch, Constance Wu, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough et le beau-frère de Pratt, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Alexis Louder, Tom Amandes, JD Pardo, Christina Vidal Mitchell, Jared Shaw, Catherine Dyer et Remi Adeleke. La série devrait faire ses débuts sur le service de streaming l’année prochaine.

En attendant, assurez-vous d’attraper La guerre de demaince vendredi 2 juillet sur Amazon Prime Video. Le synopsis se lit comme suit : « Le monde est abasourdi lorsqu’un groupe de voyageurs temporels arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent : dans trente ans, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est pour que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et rejoignent le combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un brillant scientifique (Yvonne Strahovski) et son ex-père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète. »

Le casting comprend également Betty Gilpin (La chasse), Sam Richardson (Veep) et Edwin Hodge (La purge). Zach Dean (24 heures à vivre) a écrit le scénario.

« La guerre de demain sera un événement mondial qui surprendra et ravira nos clients du monde entier », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, dans un communiqué lors de l’annonce de la nouvelle de la sortie en streaming. « Le réalisateur Chris McKay a brillamment conçu cet unique, évasion de science-fiction bourrée d’action qui gardera le public sur le bord de leurs sièges et tirera sur leurs cordes sensibles avec son scénario père-fille. Nous ne pourrions pas être plus heureux de poursuivre notre relation avec Chris Pratt, qui apporte une puissance de star si dynamique au film, avec David Ellison et l’équipe de Skydance, alors que nous partageons ce film passionnant avec les fans. » Je sais où je serai Vendredi soir!

