Chris Pratt reviendra en tant que Star-Lord dans Thor: Love and Thunder

Le casting pour Thor: l’amour et le tonnerre continuer à grandir. Chris Pratt, il a été révélé, est sur le point de reprendre son rôle de Star-Lord dans la prochaine suite de Marvel Cinematic Universe. Pratt jouera aux côtés de Chris Hemsworth, qui revient une fois de plus en tant que dieu du tonnerre. Le casting signifie que les fans du MCU devraient trouver une résolution à la taquinerie qui nous restait à la fin de Avengers: Fin de partie. Cela ouvre également la porte à d’autres membres des Gardiens de la Galaxie pour qu’ils se présentent également.

Selon un nouveau rapport, Chris Pratt a officiellement signé pour Thor: l’amour et le tonnerre. Les détails sont rares pour le moment mais le tournage commencerait en janvier, la production se déroulant en Australie. Taika Waititi, qui a dirigé Thor: Ragnarok en 2017, revient dans le fauteuil du réalisateur. Natalie Portman fera également son retour au MCU en tant que Jane Foster. Comme annoncé au San Diego Comic-Con en 2019, le personnage de Portman assumera le rôle de Thor dans le film. Valkyrie de Tessa Thompson sera également de retour.

La dernière fois que nous avons vu Thor et Star-Lord, c’était dans les dernières minutes de l’année dernière Avengers: Fin de partie. Thor partait avec les Gardiens de la Galaxie à la recherche de Gamora. Il y avait une lutte de pouvoir ludique entre Thor et Star-Lord qui n’a jamais été résolue. Il semble que l’inclusion de Chris Pratt fournira une certaine clôture à ce fil. Il reste à voir dans quelle mesure Star-Lord sera impliqué. Cela pourrait être un camée glorifié. Cela pourrait être un rôle majeur. À ce stade, ce n’est pas clair. Nous savons que cela nous fournira une petite action des Gardiens avant Les gardiens de la galaxie Vol. 3 démarre, que James Gunn est sur le point de diriger.

Chris Pratt a été assez occupé. L’acteur a récemment terminé le tournage de Jurassic World: Dominion, qui a réussi à devenir l’un des premiers blockbusters à se terminer à la suite de l’arrêt généralisé de la production hollywoodienne. Pratt devrait également jouer dans le film de science-fiction La guerre de demain et il s’attache à diriger l’adaptation de Cowboy Ninja Viking.

Les détails de l’intrigue pour Thor 4 restent actuellement fermement secrets. Taika Waititi l’a qualifié à la fois de «fou» et de «romantique». Il a également taquiné l’inclusion de requins de l’espace dans les pages de Marvel Comics. Christian Bale (Le Chevalier Noir, Ford contre Ferrari), est à bord pour jouer le méchant principal. Qui, précisément, Bale joue reste cependant mystérieux.

Les autres films MCU Phase 4 incluent Veuve noire, Éternels, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Spider-Man 3 et Docteur Strange dans le multivers de la folie. En raison de la situation avec les salles de cinéma, toute la gamme de la phase 4 a été considérablement retardée, ce qui signifie que pour la première fois depuis 2009, Marvel Studios ne publiera aucun contenu cette année. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 11 février 2021. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Thor 4, Gardiens de la Galaxie