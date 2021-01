Chris Pratt révèle officiellement qu’il rejoint le casting de « Thor: Love & Thunder »

Bienvenue Star Lord.

Chris Pratt a joué Star-Lord dans le Gardiens de la Galaxie films, ainsi que Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Endgame. L’acteur talentueux fait partie de l’église Hillsong (réputée anti-LGBTQ), ce qui a conduit de nombreux fans à se demander ce qu’il ressent à propos de la récente révélation de Marvel selon laquelle Star-Lord est bisexuel. Ce sera une discussion pour un autre jour, ou chaque fois que Pratt décidera d’aborder le scénario de la bande dessinée qui est maintenant canon. Cependant, des choses plus urgentes sont à portée de main pour la star de Marvel. Pratt a récemment révélé qu’il rejoindrait Chris Hemsworth dans Thor: Amour et tonnerre. Thor est le seul Avenger à avoir obtenu un quatrième film (jusqu’à présent). La franchise n’a vraiment fait son chemin qu’avec le troisième film, redonnant vie à ce qui était considéré comme le plus ennuyeux des trilogies MCU. Au bout du Fin du jeu, Thor fait apparemment équipe avec le gardien de la galaxie. Apparemment, son histoire sera étroitement liée à la leur à l’avenir. Pratt a révélé qu’il se dirigerait vers le bas pour commencer le tournage du film dès que possible. Il a annoncé cela lors d’un téléthon Instagram de la Saint-Sylvestre qu’il a organisé. Tom Holland, alias Spider-Man, s’est présenté et a interrogé Pratt sur son programme à venir. Pratt a béni les fans avec la pépite qu’il allait bientôt commencer à filmer Guardians of the Galaxy Vol. 3, et se rendra également en Australie pour rejoindre ses camarades co-stars du MCU pour Thor 4. « J’ai des Gardiens à venir l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Et j’ai Thor. Je serai à Thor en Australie, donc je voyagerai en Australie dans environ une semaine. »