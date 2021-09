Chris Pratt parle du rôle de Mario au milieu du contrecoup du casting

Chris Pratt a parlé de son rôle récemment annoncé en tant que Mario, disant qu’il se sent « vraiment excité » d’exprimer le personnage d’un jeu auquel il aimait jouer quand il était enfant – malgré le fait que tout le monde n’est pas très content du casting.

Pratt a été révélée comme la voix du moustachu Plombier italien pour le nouveau animé Super mario film, avec le comédien Charlie Day dans le rôle de Luigi, frère qui souffre depuis longtemps, Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong et Jack Black dans celui de Bowser.

L’un a tweeté : « Non, je suis désolé pourquoi Chris Pratt Mario, ils n’auraient littéralement pas pu choisir une pire personne pour jouer à Mario. »

Un autre a ajouté: « Imaginez survivre à deux récessions et à une pandémie pour avoir à endurer Chris Pratt en tant que Mario. »

Un troisième a déclaré: « Chris Pratt jouant Mario est une italiaphobie et j’en ai marre d’agir comme si ce n’était pas le cas. »

Dans une vidéo, il a rappelé : « So quand j’étais enfant, je vivais à Lake Stevens, Washington, et il y avait cette laverie automatique près de chez moi et elle avait super Mario Bros – le jeu d’arcade original.