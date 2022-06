Chris Pratt n’aime pas être appelé Chris et dit que ce n’est pas son nom

Chris Pratt a révélé qu’il n’aimait pas être appelé « Chris » et préférait être appelé l’un de ses surnoms par ceux qui le connaissaient le mieux.

« Mais personne ne m’appelle Chris. Mon ami, Chad. Je suis allé jouer au golf avec mon ami, Chad, mon pasteur l’autre jour et il m’a dit : « Personne ne t’appelle Chris ? Je vais t’appeler Chris. D’accord, Chris. . Tu es partant.’

« Et j’étais comme, ‘Non, ça fait bizarre. Ce n’est pas mon nom. Ne m’appelle pas Chris.' »

Pratt et Katherine Schwarzenegger se sont mariés en juin 2019, mais le gardiens de la Galaxie La star a laissé échapper qu’il avait du mal avec le célèbre nom de famille de sa femme, admettant qu’il avait maintenant appris à l’épeler.

Kimmel a ajouté: « Je dois vous dire, quand il était gouverneur et que je devais beaucoup l’écrire quand nous faisions le monologue, et à chaque fois je dois vraiment y penser. »

Quand Kimmel a demandé si Arnold avait insisté là-dessus, Pratt a répondu: « Non, non, c’était Katherine. Elle a sa force ! Ce que maman dit, va ! »

Pratt a révélé qu’elle était née le 21 mai et que le bébé et la mère « allaient bien ».

Il a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre deuxième fille, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Maman et bébé vont bien. Nous nous sentons plus que bénis et reconnaissants. »