Chris Pratt joue dans la bande-annonce de la guerre de demain

Chris Pratt est l’une des stars gâtées d’Hollywood avec des tubes comme Monde jurassique et gardiens de la galaxie. Dans ce cas, l’acteur a décidé de participer à un projet intéressant de Amazone: La guerre de demain, un film de science-fiction qui remplit toutes les conditions du genre pour se démarquer dans le catalogue de la plateforme de streaming. Aujourd’hui, ils ont présenté la bande-annonce du film.

Chris Pratt joue dans la guerre de demain







La bande-annonce avance l’intrigue et montre l’une des caractéristiques propres de Pratt: son humour. L’acteur a un esprit qui le distingue des interprètes de sa génération. Cette qualité était sûrement l’une de celles qui ont séduit Amazone pour l’ajouter au projet. Suite? Les séquences d’action sont parfaitement accomplies avec des effets visuels convaincants et un sentiment de tragédie qui accompagnent les humains dans cette guerre pour la survie.

Le synopsis du film dit « Le monde est choqué par l’arrivée d’un groupe de voyageurs du temps venus de 2051 avec un message urgent. Dans 30 ans, l’humanité perdra un conflit militaire contre un ennemi qui n’est pas de ce monde. Le seul espoir est que les soldats et les civils voyagent dans le futur pour combattre. Parmi les personnes choisies se trouve l’instituteur et père de famille Dan Forester. Déterminé à sauver l’avenir de sa fille, il fait équipe avec une brillante scientifique et son père pour réécrire le destin de la planète.« .

Les protagonistes du film sont JK Simmons, Yvonne Strahovsky, Betty Gilpin et Seychelle Gabriel. La guerre de demain Il arrivera sur Amazon le 2 juillet.