Chris Pratt filme Thor: Love and Thunder en Australie la semaine prochaine

Le quatrième opus à venir du voyage en solo de Thor à travers le MCU sera une affaire bien remplie. Un certain nombre de personnages de différentes franchises apparaîtront dans le film. Récemment, Chris Pratt a révélé sur Instagram qu’il partirait pour l’Australie la semaine prochaine pour commencer à travailler sur Thor: l’amour et le tonnerre aux côtés de Chris Hemsworth, Christian Bale et Natalie Portman.

« J’ai des Gardiens à venir l’année prochaine. Et j’ai Thor. Je serai à Thor en Australie, donc je voyagerai en Australie dans environ une semaine. »

Une rumeur circule sur Internet selon laquelle Amour et tonnerre est sur le point d’être un film de style mini-Avengers, avec de nombreux super-héros partageant l’espace d’écran. Financièrement, cela a du sens, car les films du MCU dans lesquels des héros font équipe gagnent beaucoup plus d’argent que les entreprises en solo.

Narrativement aussi, Chris Hemsworth reprenant son rôle de Peter Quill aka Star-Lord dans Amour et tonnerre sera en phase avec les événements de Avengers: guerre à l’infini et Fin du jeu. C’est Peter et son équipe de Gardiens qui ont sauvé Thor de l’espace lointain après avoir été laissé pour mort par Thanos.

Au bout du Fin du jeu, Thor avait résolu de s’absenter de la Terre et d’Asgard, et de partir avec les Gardiens dans leurs aventures galactiques alors qu’ils recherchaient le Gamora disparu. Nous ne savons toujours pas si Thor se présentera dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais le fait que Star-Lord et quelques-uns de ses compagnons gardiens apparaîtront Amour et tonnerre montre à quel point les deux franchises sont étroitement liées.

Pour les fans, la nouvelle de l’implication de Pratt dans Amour et tonnerre est une cause de grande excitation. Outre Paul Rudd, Pratt est sans doute l’acteur avec le meilleur sens du timing comique dans l’ensemble du MCU. Le directeur de Amour et tonnerre, Taika Waititi, est bien connu pour insuffler à ses films un sens de l’humour loufoque, et lui et Pratt se sentent comme un match fait au paradis.

De plus, les fans ont également hâte de voir la relation entre Thor et Star-Lord évoluer. Alors que Star-Lord a commencé à se sentir extrêmement peu en sécurité autour de Thor, Fin du jeu fini avec les deux sur un pied d’égalité, et tous deux se livrant à un lissage hilarant « alpha-male » pour essayer d’affirmer la domination sur l’autre. Heureusement, Amour et tonnerre permettra à Hemsworth et Pratt de s’appuyer sur leur excellente chimie comique.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord et Christian Bale dans Gorr the God Butcher.

Le film verra l’arrivée d’une femme God of Thunder, jouée par Portman, en même temps que l’entrée de Gorr, un assassin immortel qui s’est donné pour mission de débarrasser le multivers des divinités cosmiques. Thor: l’amour et le tonnerre arrive en salles le 6 mai 2022.

Sujets: Thor 4, Thor