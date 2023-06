Chris Pratt fait le buzz sur Super Mario. Suite du film Bros.

super Mario Bros. étoile Chris Pratt a fait allusion à la possibilité d’une suite dans les travaux pour le film récemment montré. Le mélange du monde du jeu et d’Hollywood s’est avéré puissant à plusieurs reprises maintenant. Les frères italiens ont explosé le box-office avec un énorme gain mondial de 1,3 milliard de dollars. Le film est né comme une adaptation de la franchise de jeux vidéo Nintendo bien-aimée et tout aussi réussie.





Hollywood regorge de rumeurs. Un seul chuchotement d’une suite, même livré avec désinvolture, peut faire boule de neige en une avalanche de gros titres. La nouvelle d’un éventuel suivi de la super Mario Bros. Le film a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans et les critiques de cinéma.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Chris Pratt a révélé que la discussion sur la suite du premier film à succès reprendrait une fois le différend en cours entre Writers Guild of America (WGA) et Alliance of Motion Picture résolu. Pratt a montré sa solidarité avec la WGA, déclarant que de nouvelles discussions commenceraient une fois que les écrivains seraient à l’aise pour aller de l’avant.

La spéculation autour de la suite s’étend au-delà du battage médiatique et de l’anticipation habituels. Pratt et sa co-star, Charlie Day, ont exprimé leur vision de la suite. Ils ont exprimé leur intérêt pour une adaptation de 1999 Mario Golf, une perspective pour laquelle Day semblait particulièrement enthousiaste. Ils pensent que le terrain de golf pourrait être un terrain fertile pour de nouveaux récits et le développement du personnage, et Day a même plaisanté sur le fait de faire leurs recherches à Augusta, faisant référence au terrain de golf légendaire.

En plus de cela, Pratt a laissé entendre que la séquence post-crédit du super Mario Bros. Le film n’était qu’un aperçu de ce qu’une suite potentielle pourrait impliquer. Il a également mentionné avoir entendu parler d’une adaptation du populaire Le manoir de Luigi série de jeux vidéo dérivés, et semblait soutenir l’idée.





La suite de Super Mario Bros. et d’autres offres Nintendo arrivent

Nintendo

Actuellement, le projet d’une suite à super Mario Bros. n’est toujours pas officiel et rien n’est encore confirmé. Chris Meledandri, PDG et fondateur d’Illumination, a été invité à commenter la question. Il n’a ni confirmé ni nié la discussion sur la suite déclenchée. Le PDG a seulement déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec Nintendo. Son optimisme pour de futurs projets avec le géant du jeu indique le potentiel de plus de collaborations dans le pipeline, attisant davantage la curiosité parmi la base de fans.

Le succès de super Mario Bros. a eu un impact énorme sur ce qui se profile à l’horizon pour Nintendo. Cela a non seulement inspiré Nintendo à envisager une suite pour les frères Mario. mais aussi lancer un autre projet à partir d’un autre de ses jeux massivement populaires, La légende de Zelda. Il y a des rumeurs de collaboration avec Universal et Illumination est en cours. La légende de Zelda pourrait devenir le prochain grand projet d’Illumination. Si cela se concrétise, cela marquera non seulement un autre succès pour Nintendo, mais élargira également son horizon au-delà de l’univers de Super Mario.

Pendant que les bavardages autour d’un super Mario Bros. la suite continue, il y a beaucoup plus de brassage sous la surface. D’un scénario inspiré de Mario Golf à l’expansion de l’univers cinématographique de Nintendo, il est clair que l’intersection du jeu et d’Hollywood promet une multitude de possibilités passionnantes.