Chris Pratt était sans-abri avant d’avoir sa grande pause à Hollywood

Alors, comment est-il arrivé de là à Parcs et loisirs , puis à la Monde Jurassique films et son rôle d’évasion de Marvel Cinematic Universe dans gardiens de la Galaxie ?

Apparemment, cela lui a été très utile, comme il l’a un jour admis à Conan O’Brien : « Il y a des leçons importantes à tirer des ventes de porte-à-porte que vous utilisez en tant qu’acteur, en termes de gestion du rejet et d’entrée dans une pièce d’étrangers et d’être sur et d’être enthousiaste et tout. »

Finalement, il s’est retrouvé à Hawaï, où lui et un ami « ont installé un camp sur la plage et ont vécu le rêve ».

Pratt a poursuivi: « Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience culinaire au Bubba Gump Shrimp Co., mais ils adorent un serveur grégaire qui vous fera face, vous chantera des chansons d’anniversaire et fera des anecdotes. »

À partir de là, des rôles dans des séries télévisées telles que Bois d’Everwood et Le CO suivi, avant de plus petits rôles dans des films comme Boule d’argent, Recherché, et le corps de Jennifer fait circuler son nom plus loin.