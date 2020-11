Chris Pratt demande à Chris Hemsworth d’arrêter de s’entraîner et de prendre du poids avant de tirer sur Thor 4

Il y a beaucoup de débats à Hollywood pour savoir qui est le meilleur Chris, parmi Hemsworth, Pratt, Pine et Evans. Bien que cette question fasse l’objet d’un débat, il ne fait aucun doute que le meilleur Chris est le dieu du tonnerre, Chris Hemsworth. Il semble que Chris Pratt partage pleinement ce sentiment. Après que Hemsworth ait publié une photo de lui sur Instagram en train de s’entraîner intensément en vue de Thor: l’amour et le tonnerre, Pratt, qui est également dans le film, lui a demandé dans les commentaires d’arrêter de frapper si fort le gymnase.

« Hey mon pote. Je viens de recevoir des nouvelles de mon entraîneur et il a besoin que tu arrêtes de s’entraîner parce que puisque nous allons être dans le même film et tout, il ne veut pas que je reste à côté de toi si tu ressembles à ça alors je suis va avoir besoin de vous pour mettre 26 livres vraiment cool, merci. «

De manière amusante, le sentiment de Pratt concernant le physique de Hemsworth reflète les sentiments de son personnage Peter Quill alias Star-Lord en ce qui concerne Thor. Dans Avengers: guerre à l’infini, lorsque les Gardiens de la Galaxie rencontrent Thor pour la première fois, Peter est plus qu’un peu préoccupé par la façon dont ses coéquipiers sont totalement hypnotisés par l’apparence et le physique de Thor.

Les choses sont devenues encore plus émasculantes pour Peter lorsque Drax a souligné que se tenir à côté de Thor rendait son propre corps plus pâteux en comparaison. Cela a poussé Peter à promettre de travailler plus dur sur son corps, même au point d’obtenir un Bowflex.

Bien que le commentaire de Pratt sur Instagram ait été fait en plaisantant, il sert à confirmer que le temps Thor: l’amour et le tonnerre roule, le personnage de Hemsworth aura récupéré ses abdos et ses biceps divins, et le « gros Thor » de Avengers: Fin de partie sera une chose du passé.

Alors que Love and Thunder promet une distribution étendue, les fans manqueront la présence de Loki, qui est toujours mort dans cette chronologie. Les plaisanteries entre Loki et Thor ont toujours été un moment fort de leurs films. Mais Star-Lord est plus que capable de combler le vide. Peter et Thor se chamaillent tout au long Guerre d’infini et Fin du jeu était toujours hilarant, les deux essayant de s’établir comme le mâle alpha du groupe.

À part Thor et Star-Lord, Amour et tonnerre comprendra également une version féminine de Thor, interprétée par Natalie Portman, Valkyrie, et un nouveau méchant joué par Christian Bale. Les attentes des fans du film sont vertigineuses après la réception ravissante à Thor: Ragnarok, et lors d’un entretien précédent, Chris Hemsworth avait déclaré que les fans ne seraient pas déçus.

« Après avoir lu le script, je peux dire que je suis très excité. C’est sûr qu’il y aura beaucoup d’amour et beaucoup d’éclairs dans cette production (rires). Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie, Je fais toujours partie de l’univers Marvel et nous pouvons continuer l’histoire de Thor. Bien sûr, je ne peux rien vous dire sur l’intrigue, mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai que j’ai eu beaucoup plus de plaisir à lire le scénario que sur « Thor Ragnarok », et cela prouve quelque chose, car ce film était génial. «

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Chris Pratt comme Star-Lord, et Christian Bale dans un rôle non confirmé. Le film arrive en salles le 11 février 2022.

