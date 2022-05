Chris Pratt découvre un complot militaire dans la bande-annonce The Terminal List d’Amazon

Amazon Prime Video a publié le teaser officiel de la prochaine série de thrillers d’action La liste des terminauxavec Chris Pratt.La liste des terminaux est basé sur le roman à succès de Jack Carr du même nom et suit un Navy SEAL désorienté alors qu’il tente de découvrir pourquoi sa dernière mission a mal tourné et qui essaie de la dissimuler. La liste des terminaux premières le 1er juillet sur Prime Video. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel de l’intrigue pour La liste des terminaux lit:

« Basé sur le roman à succès de Jack Carr, The Terminal List suit James Reece (Chris Pratt) après que tout son peloton de Navy SEALs est tombé dans une embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui avec sa famille avec des souvenirs contradictoires de la événement et des questions sur sa culpabilité. Cependant, alors que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre que des forces obscures travaillent contre lui, mettant en danger non seulement sa vie, mais la vie de ceux qu’il aime.

Le teaser bourré d’action pour La liste des terminaux s’ouvre avec James Reece de Pratt se souvenant des fragments d’une opération bâclée qui a anéanti tout son peloton Navy SEAL. Reece lutte contre la perte de mémoire lorsqu’il rentre chez lui pendant que l’armée tente de dissimuler ce qui s’est passé. Alors que Reece cherche des réponses, il fait équipe avec la journaliste Katie Buranek (Constance Wu). Cependant, plus il va en profondeur, plus sa quête de réponses devient dangereuse, et Reece se retrouve bientôt lui-même et sa famille en danger. Ce qui suit sont des fusillades épiques, des poursuites en voiture, des explosions et une photo très cool de Reece brandissant une hache tout en menaçant un homme enchaîné.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pratt a déjà qualifié le personnage de « enfoiré tapageur », et pour mettre les choses en perspective, le premier regard sur La liste des terminaux a montré Pratt traînant un ennemi ligoté. La liste des terminaux est certainement un type de projet différent pour Chris Pratt, car il est maintenant devenu un nom familier avec des rôles dans Marvel et Monde jurassique franchisés. Ce sera rafraîchissant de le voir jouer un rôle plus mature et déséquilibré dans La liste des terminaux.

La série est réalisée par Antoine Fuqua (Journée d’entraînement, l’égaliseur) et Ellen Kuras (L’Académie des Parapluies, Ozark). David Di Gilio (Huit ci-dessous) sert de co-scénariste et de showrunner. La liste des terminaux comprend également un casting de stars empilé, comprenant Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough, Jeanne Tripplehorn, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Warren Kole, Tyner Rushing, Nick Chinlund, Jared Shaw, Alexis Louder, Christina Vidal et Matthew Rauch.





Chris Pratt et Antoine Fuqua ont essayé de se développer La liste des terminaux Pendant longtemps





Amazon Prime Vidéo

La liste des terminaux est depuis longtemps un projet passionné pour Chris Pratt et Antoine Fuqua. Et lorsque l’occasion s’est présentée, il a suffi d’un coup de fil entre le duo pour collaborer sur le projet. « Chris m’appelle, et il me dit, ‘Hey, Terminal List.’ Je suis comme, ‘Ouais, j’essaie de l’obtenir.’ Il dit: ‘Eh bien, pourquoi est-ce que je ne comprends pas et ensuite on le fait juste ensemble?’ J’étais comme, ‘Allons-y!’ Cela n’aurait pas pu être mieux adapté », a déclaré Fuqua à EW plus tôt ce mois-ci.

L’auteur Jack Carr, un ancien Navy Seal, a écrit plus de romans autour du personnage, et Fuqua espère que la prochaine série engendrera plus de saisons. « Absolument, absolument. Moi et Chris, nous avons toujours vu cela comme un grand film. En fait, si j’avais eu le temps, j’aurais fait chaque épisode avec Chris comme un grand film. Donc ce serait amusant de continuer avec l’histoire », a déclaré Fuqua lorsqu’on lui a posé des questions sur La liste des terminaux futur.





Les huit épisodes de La liste des terminaux sera diffusé exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 1er juillet 2022.





Chris Pratt s’ouvre sur Super Mario Bros. Casting: Dreams Come True

Lire la suite