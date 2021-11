Chris Pratt critiqué pour avoir remercié sa femme pour sa « fille en bonne santé » après les problèmes de santé du premier enfant

Anna et Chris partagent un fils de neuf ans, Jack, issu de leur mariage de neuf ans.

Chris Pratt a été critiqué pour avoir remercié sa femme Katherine Schwarzenegger pour leur « fille en bonne santé » après que son premier enfant, qu’il partage avec son ex-femme Anna Faris, ait eu des problèmes de santé.

Jeudi (4 novembre), le gardiens de la Galaxie L’acteur a partagé une publication d’anniversaire pour Katherine, qu’il a épousée en 2019 après s’être rencontrée à l’église, sur Instagram. Le couple partage une fille d’un an nommée Lyla Marie Pratt.

Le message disait: « Les gars. Pour de vrai. Regardez comment elle me regarde! Je veux dire. Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme ça !! Vous savez!? Nous nous sommes rencontrés à l’église. Elle m’a donné une vie incroyable, une santé magnifique fille, elle mâche si fort que parfois je mets des écouteurs pour le noyer, mais c’est l’amour ! Elle m’aide pour tout. En retour, périodiquement, j’ouvre un bocal de cornichons. C’est le métier. Son cœur est pur et cela m’appartient. »

Il a ajouté: « Mon plus grand trésor juste à côté de ma carte Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Ce qui, si vous le savez, en dit long. C’est son anniversaire dans environ 6 semaines. Donc, si je ne lui reçois rien, je Je lui dirai de regarder en arrière sur ce post. Je t’aime chérie. «

Cependant, les gens ont rapidement commencé à critiquer une partie particulière de la déclaration de Chris à propos de Katherine lui donnant une « fille magnifique et en bonne santé ». C’est parce que le fils qu’il partage avec Anna, Jack, neuf ans, est né neuf semaines avant terme et a de multiples problèmes de santé.

Anna et Chris se sont mariés en 2009 mais ont divorcé en 2018. Dans les mémoires d’Anna, Sans réserve, elle a révélé que les médecins lui avaient dit que Jack pouvait être « handicapé du point de vue du développement » après avoir subi « de graves hémorragies cérébrales ». Il a passé plusieurs semaines à l’USIN avant d’être autorisé à rentrer chez lui.

Heureusement, Jack va bien en ce moment. Cependant, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales depuis sa naissance. Il est également malvoyant, a des problèmes avec les muscles de ses jambes et a un problème cardiaque.

Naturellement, les commentaires de Chris sur le fait que sa fille était « en bonne santé » ont touché une corde sensible chez les fans d’Anna Faris et Internet est venu à sa défense.

Tout cela fait grincer des dents, mais c’est particulièrement dégoûtant étant donné que son enfant avec Anna est né avec des problèmes de santé. Aussi un rappel occasionnel que Chris fréquente une église anti-gay et suit les suprémacistes blancs sur Instagram lol pic.twitter.com/I2RgFywtrB – Adam ElIis (@adamtotscomix) 4 novembre 2021

Le commentaire de «fille en bonne santé» de Chris Pratt a peut-être été un moment incommensurable du pied dans la bouche, ou peut-être qu’il voulait dire comment cela s’est passé. Anna Faris a clairement assez d’amour pour le beau Jack, quoi qu’il en soit. C’est ce qui compte 🤍✨ pic.twitter.com/5kStgsKK8I — Dave Grohl Enthousiaste (@tomspettys) 4 novembre 2021

C’est littéralement si grossier. Ça se lit comme « ma nouvelle femme m’a donné un enfant *en bonne santé* contrairement à toi, Anna Faris ». Anna et Jack méritent tellement mieux. https://t.co/U2IqKmlyC8 — .nator. (@72Tominator) 4 novembre 2021

Chris Pratt peut garder son incroyable épouse et son regard de Stepford Wife. Je vais me concentrer sur Anna Faris et son adoration pour son beau garçon. pic.twitter.com/9CO8TNAtl9 – Mme Yosemite Sam (@MrsYosemiteSam) 4 novembre 2021

Même en tant qu’ÉNORME fan de son travail sur Marvel, j’ai bien peur de devoir prendre le train en marche… FUCK CHRIS PRATT. Le petit coup à Anna Faris et le fait de presque se laver les mains de son fils médicalement défié avec elle est absolument dégoûtant. Je serais bien si GOTG 3 s’ouvre avec la mort de starlord. pic.twitter.com/rO5HnSpRvm – Dave (@DavieC726) 4 novembre 2021

Puissions-nous tous être comme Anna Faris : tellement aimée que l’intégralité d’Internet traîne notre ex pour nous. – Danielle Campoamor (@DCampoamor) 4 novembre 2021

chris pratt ombrageant son propre putain de fils en remerciant sa nouvelle femme en lui donnant « une magnifique fille en bonne santé » alors que son fils a des problèmes de santé est un putain de coup bas. J’aimerais avoir un prix du père de l’année pour le frapper. Anna Faris et Jack ne méritent pas cette merde. – auri (@tennantsmuse) 4 novembre 2021

En tant que mère avec un fils ayant des besoins spéciaux et une belle-fille «normale», c’est répugnant. Les enfants ayant des besoins spéciaux luttent tellement contre les stigmates sociaux qu’ils n’ont pas non plus besoin d’un parent qui leur jette de l’ombre. Pauvre Anna Faris devant coparentalité avec cette merde. https://t.co/8bHWwzAfzV – Rebecca Walker (@Rebecca43183784) 4 novembre 2021

La vraie fracture politique en Amérique peut être résumée si vous pensez que ce message de Chris Pratt se présente comme a) doux et normal ou b) grincer des dents et fou pic.twitter.com/Ibp0jt30Jd — 𝕡𝕖𝕒𝕣 (@cactus__flower_) 4 novembre 2021

J’envoie de l’amour ♥️ à Anna Faris qui est passée à des moments plus heureux avec un nouveau mari incroyable. Qui n’est pas un connard narcissique. Comme son ex. Chris Pratt. pic.twitter.com/OwjHPh8v6G – lesarticles7777 (@thearticles7777) 4 novembre 2021

Anna n’a pas encore commenté la situation, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

