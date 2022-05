Chris Pratt célèbre les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Emballage en famille

Très probablement en train de dire adieu à Star-Lord, Chris Pratt a terminé son travail sur la prochaine suite de Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Sur les réseaux sociaux, le réalisateur James Gunn a récemment révélé que la photographie principale était terminée sur le film. Pratt a depuis fait sa propre annonce finale en publiant sur Twitter une image du gâteau avec lequel il a été accueilli par sa famille à son retour du plateau.

James Gunn a écrit et réalisé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui avait été précédemment retardé après un congé sabbatique de Marvel Studios. Il met en vedette Pratt dans le cadre d’un ensemble qui comprend également Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Sylvester Stallone et Will Poulter. Vin Diesel et Bradley Cooper fournissent également un travail de voix off, reprenant leurs rôles respectifs de Groot et Rocket.

Pour l’instant, James Gunn n’a pas l’intention de développer davantage gardiens de la Galaxie films, alors ce troisième volet de la trilogie marquera la fin d’une époque. Mais ce ne sera pas juste un autre film que les fans peuvent attendre avec impatience. Gunn en a également profité pour tourner un projet séparé sur le plateau avec tous les acteurs ensemble. Venir à Disney+ pour les vacances, Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie fera sonner Star-Lord et le gang pendant la saison de Noël d’une manière spéciale. Gunn a été ouvert sur le fait d’être un fan du Spécial vacances Star Wars ce qui peut avoir inspiré sa décision de donner le Gardiens franchise le même traitement.

Chris Pratt sera toujours le Star-Lord du MCU





Il y a eu une controverse récente liée à Chris Pratt sur ses croyances supposées en tant que membre d’une église particulière. James Gunn a soutenu l’acteur, s’adressant aux médias sociaux pour faire taire les rumeurs comme rien de plus que des commérages sur Internet. Gunn a également déclaré que Pratt serait toujours le Star-Lord du MCU, car il ne refondrait pas ce rôle malgré toute réaction des médias sociaux.

En réponse à un critique de Pratt exigeant la refonte, Gunn a déclaré: « Pour quoi? À cause de vos croyances inventées et totalement fausses à son sujet? Pour quelque chose que quelqu’un d’autre vous a dit à son sujet qui n’est pas vrai? Chris Pratt ne serait jamais remplacé en tant que Star-Lord mais, s’il l’était un jour, nous irions tous avec lui.

« Il ne l’est pas », a déclaré Gunn à quelqu’un d’autre, alléguant que Pratt faisait partie d’une église « homophobe ». « Je connais l’église à laquelle il va actuellement. Et vous ? (La réponse est que non, mais vous avez entendu quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un qui a entendu parler de quelqu’un où il va à l’église, alors j’ai décidé, ‘ouais, d’accord, je ‘Je vais croire cette chose terrible que j’ai entendue en ligne à propos de cette célébrité !’) »

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est prévu pour une sortie en salles le 5 mai 2023. Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie devrait commencer à diffuser sur Disney + cette prochaine saison des fêtes avec une date exacte qui n’a pas encore été annoncée.





