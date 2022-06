Chris Pratt a pleuré après le contrecoup qu’il a reçu pour un message sur sa femme et son enfant

Dans un post sur Instagram à l’automne dernier, Pratt avait écrit à côté d’une photo de lui et de sa femme Katherine Schwarzenegger : « Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme ça !! Vous savez !? Nous nous sommes rencontrés à l’église. Elle m’a donné une vie incroyable, une magnifique fille en bonne santé, elle mâche si fort que parfois je mets mes oreillettes pour l’étouffer, mais c’est de l’amour ! »

Réfléchissant au scandale, l’homme de 43 ans a déclaré: « J’ai dit quelque chose [on Instagram]comme, ‘Trouve quelqu’un qui te regarde comme ma femme, [Katherine Schwarzenegger]me regarde.’

« Et puis je lui ai donné un peu de merde dans le truc et j’ai dit: » Mais je t’aime. Je suis tellement reconnaissant pour ma femme – elle m’a donné une belle fille en bonne santé « , se souvient Pratt.

Jack a maintenant neuf ans mais est né prématurément, et les utilisateurs des médias sociaux ont interprété ce message comme une fouille.

« Mon fils va lire ça un jour. Il a neuf ans. Et c’est gravé dans la pierre numérique. Ça m’a vraiment dérangé, mec. J’en ai pleuré. »

À l’époque, Pratt a publié une histoire sur Instagram disant qu’il se sentait « vraiment bouleversé et déprimé » lorsqu’il s’est couché alors que l’indignation se propageait, avant de se réveiller « en se sentant merdique ».

Il a également poursuivi en disant: « Si vous vous sentez déprimé aujourd’hui, faites peut-être de l’exercice et écoutez peut-être de la bonne musique de louange ou passez le mot parce que cela m’a vraiment aidé ce matin. »

Dans des nouvelles plus heureuses plus récentes pour le Passagers star, il a annoncé la naissance de son deuxième enfant avec Schwarzenegger, une fille nommée Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, sur Instagram le mois dernier.

Pratt a révélé qu’elle était née le 21 mai et que le bébé et la mère « allaient bien ».

Il a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre deuxième fille, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Maman et bébé vont bien. Nous nous sentons plus que bénis et reconnaissants. »