Chris Pratt a perdu 60 livres pour jouer dans un film juste pour tout remettre en place pour le suivant

Cependant, il n’a pas toujours été comme ça, il fut un temps où il était plus connu pour être un comédien plus doux avec un peu de ventre.

Le grand catalyseur de ce changement a été d’être choisi comme Star Lord dans gardiens de la Galaxiece qui l’a obligé à réduire sa taille et à s’entraîner jusqu’à ce qu’il ait obtenu un impressionnant pack de six.

Parlant sur Conan à l’époque, Pratt se décrivait comme « un peu comme un gros cul » et expliquait qu’il n’était pas le plus grand fan de s’entraîner dur pour obtenir un rôle.

« J’avais une date limite pour affronter un membre de Seal Team Six, alors j’ai eu, j’avais environ cinq ou six mois et je me suis vraiment cassé le cul pour me mettre en forme. »